Видео Журналист LTV, на которого напали фанаты "Аякса", рассказал подробности конфликта

Видео: Комментарий журналиста Давида Фрейденфелдса

Ранее сообщалось, что Государственная полиция Латвии задержала гражданина Нидерландов по подозрению в нападении на журналиста Латвийского телевидения (LTV) в четверг, 23 января, перед матчем футбольных клубов "Аякс" и RFS на стадионе "Даугава". Эту информацию в пятницу, 24 января, агентству LETA подтвердил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Нападение произошло на улице Тербатас. Сообщалось, что пострадал журналист LTV Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

Министр также сообщил, что в рамках начатых уголовных процессов Государственная полиция задействовала значительные силы и проводит масштабные контрольные мероприятия в отелях и Рижском аэропорту.

Ранее сообщалось, что фанаты нидерландского футбольного клуба "Аякс" вечером в четверг, 23 января, устроили беспорядки в центре Риги.

Возникли опасения, что петардами был поврежден памятник Свободы. Однако Национальное управление культурного наследия в пятницу, 24 января, подтвердило, что памятник Свободы не пострадал.

Тем не менее премьер-министр Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным лицам в будущем закрывать доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей.

Силиня подчеркнула, что безопасность жителей Латвии и общественный порядок являются абсолютным приоритетом, а к памятнику Свободы следует относиться с должным уважением.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сообщил, что в связи со вчерашними событиями полиция возбудила два уголовных дела о хулиганстве - за действия у памятника и за нападение на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса.

В другом случае была разбита витрина магазина, но по поводу этого инцидента полиция ждет заявления владельца.

Также было возбуждено семь административных дел за несанкционированные полеты беспилотников над стадионом "Даугава".

Галерея: Болельщики футбольного клуба "Аякс" у памятника Свободы

Видео: Болельщики футбольного клуба "Аякс" у памятника Свободы

Видео: Болельщики футбольного клуба "Аякс" у памятника Свобод

Видео: Как выглядит памятник Свободы после ухода болельщиков "Аякса"

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