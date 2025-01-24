Вчера, 23 января, Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что журналист LTV Давид Фрейденфелдс пострадал в результате нападения агрессивных фанатов нидерландского клуба. По словам журналиста, он приблизился к группе болельщиков, чтобы снять их на телефон, после чего у него отобрали устройство и ударили ногой. Через несколько минут нападавшие его отпустили, и серьезных травм он не получил.
Видео ⟩ Журналист LTV, на которого напали фанаты "Аякса", рассказал подробности конфликта
Сегодня, 24 января, Фрейденфелдс дал более подробный комментарий о случившемся. Он рассказал, что во время прямого эфира LTV упомянул, что не пострадал, но позже, после обследования в больнице, у него диагностировали ушибы головы и живота. Журналист отметил, что в целом чувствует себя хорошо.
Фрейденфелдс рассказал, как все произошло. Он заметил группу фанатов, которые шли по улице, и решил подойти ближе, чтобы снять их радостное шествие на матч.
Однако, как только он оказался на расстоянии вытянутой руки от ближайшего болельщика, случился инцидент.
Журналист рассказал, что у него выхватили телефон, отбросили его, а самого затянули в толпу, где в течение 3-4 минут его били ногами. Один из фанатов пытался вытащить его из толпы, а вскоре вмешалась полиция.
По словам журналиста, конфликт произошел очень быстро и без каких-либо провокаций с его стороны - он даже не успел задать никаких вопросов. Журналист считает, что полиция действовала профессионально и ее было достаточно для контроля ситуации.
Видео с инцидентом доступно в комментарии Давида Фрейденфелдса.
Видео: Комментарий журналиста Давида Фрейденфелдса
Ранее сообщалось, что Государственная полиция Латвии задержала гражданина Нидерландов по подозрению в нападении на журналиста Латвийского телевидения (LTV) в четверг, 23 января, перед матчем футбольных клубов "Аякс" и RFS на стадионе "Даугава". Эту информацию в пятницу, 24 января, агентству LETA подтвердил министр внутренних дел Рихард Козловскис.
Нападение произошло на улице Тербатас. Сообщалось, что пострадал журналист LTV Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
Министр также сообщил, что в рамках начатых уголовных процессов Государственная полиция задействовала значительные силы и проводит масштабные контрольные мероприятия в отелях и Рижском аэропорту.
Ранее сообщалось, что фанаты нидерландского футбольного клуба "Аякс" вечером в четверг, 23 января, устроили беспорядки в центре Риги.
Возникли опасения, что петардами был поврежден памятник Свободы. Однако Национальное управление культурного наследия в пятницу, 24 января, подтвердило, что памятник Свободы не пострадал.
Тем не менее премьер-министр Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным лицам в будущем закрывать доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей.
Силиня подчеркнула, что безопасность жителей Латвии и общественный порядок являются абсолютным приоритетом, а к памятнику Свободы следует относиться с должным уважением.
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс сообщил, что в связи со вчерашними событиями полиция возбудила два уголовных дела о хулиганстве - за действия у памятника и за нападение на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса.
В другом случае была разбита витрина магазина, но по поводу этого инцидента полиция ждет заявления владельца.
Также было возбуждено семь административных дел за несанкционированные полеты беспилотников над стадионом "Даугава".
Галерея: Болельщики футбольного клуба "Аякс" у памятника Свободы
Видео: Болельщики футбольного клуба "Аякс" у памятника Свободы
Видео: Болельщики футбольного клуба "Аякс" у памятника Свобод
Видео: Как выглядит памятник Свободы после ухода болельщиков "Аякса"
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