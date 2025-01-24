В уходящий рабочий день произошло много важных событий - известно, как политики и полиция отреагировали на беспорядки фанатов, ложь Трампа в первый день президенства, а RUS TVNET разобралась, сколько человек и за что были лишены гражданства в прошлом году. Об этих и других новостях пятницы, 24 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 24 января ⟩ Последствия беспорядков фанатов, причины для лишения гражданства Латвии и смена названия Arēna Rīga
Новости Латвии:
Ежегодно кто-то лишается гражданства Латвии, не стал исключением и 2024 год. TVNET+ в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) рассказали не только о том, сколько человек были его лишены, но и о том, какие причины являются самыми частыми для лишения гражданства.
Вчера, 23 января, Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что журналист LTV Давид Фрейденфелдс пострадал в результате нападения агрессивных фанатов нидерландского клуба. По словам журналиста, он приблизился к группе болельщиков, чтобы снять их на телефон, после чего у него отобрали устройство и ударили ногой. Через несколько минут нападавшие его отпустили, и серьезных травм он не получил.
Правоохранительные органы в целом справились с нидерландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Арманд Рукс Латвийскому радио.
Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным лицам в будущем закрывать доступ к памятнику Свободы во время международных футбольных матчей.
Arēna Rīga в январе этого года претерпит изменения - у нее появится новое название, сообщили представители компании порталу TVNET.
За рубежом:
Дональд Трамп в понедельник в своей речи после инаугурации в должности президента США лгал довольно мало, в основном придерживаясь расплывчатой риторики, субъективных оценок и обещаний, которые невозможно проверить. Однако во время второй речи, которая последовала позже, Трамп устроил настоящий марафон лжи.
Департамент полиции безопасности сообщил Rus.Postimees о мероприятиях, которые были проведены в Эстонии совместно с литовскими правоохранительными органами.
С возвращением Дональда Трампа в Белый дом многие связывали надежды на прорыв в окончании войны России и Украины. Правда, он не остановил эту войну в течение первых 24 часов после вступления в должность президента, как обещал во время предвыборной гонки, и не обнародовал свой план урегулирования. Пока он высказывается на эту тему в режиме блица — в соцсетях и ответах на вопросы журналистов, однако даже его короткие реплики дают почву для размышлений в Москве и Киеве.
Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) из США меняют свои маршруты и вместо первоначальных пунктов назначения направляются в Европу, где резко выросли цены на газ, сообщает газета Financial Times.
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин считает, что РФ достигла основных целей войны против Украины, так как ослабила вооруженные силы Украины и контролирует соединяющие материковую часть России с аннексированным Крымом территории, пишет "Медуза" со ссылкой на Reuters.
Интересное чтиво:
Пока вся страна пребывает в экстазе от успеха латвийских кинематографистов и анимационного фильма "Поток" (Straume), старожилы в соцсетях вспоминают другую Straume - легендарную латвийскую кофемолку. Это изделие, выпущенное более 35-40 лет назад, до сих пор служит верой и правдой и продается на различных площадках уровня eBay. TVNET+ поговорил с инженерами - в чем же секрет такой долговечности устройства?
Украинский рэпер Потап теперь Slavic Balagan: зачем популярному рэперу новый музыкальный проект и какое отношение к нему имеет Дональд Трамп?
Когда самолет пролетал над тропическим лесом Перу, в него ударила молния. Загорелся двигатель, а 17-летняя немка без парашюта выпала из самолета с высоты трех километров. Она выжила лишь чудом.
В Беларуси в перечень лиц, причастных к "экстремистской деятельности", добавили стендап-комика Славу Комиссаренко и еще 21 человека. Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна".
Латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!