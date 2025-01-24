Главное за 24 января Последствия беспорядков фанатов, причины для лишения гражданства Латвии и смена названия Arēna Rīga

Arēna Rīga в январе этого года претерпит изменения - у нее появится новое название, сообщили представители компании порталу TVNET.

За рубежом:

Дональд Трамп в понедельник в своей речи после инаугурации в должности президента США лгал довольно мало, в основном придерживаясь расплывчатой риторики, субъективных оценок и обещаний, которые невозможно проверить. Однако во время второй речи, которая последовала позже, Трамп устроил настоящий марафон лжи.

Департамент полиции безопасности сообщил Rus.Postimees о мероприятиях, которые были проведены в Эстонии совместно с литовскими правоохранительными органами.

​С возвращением Дональда Трампа в Белый дом многие связывали надежды на прорыв в окончании войны России и Украины. Правда, он не остановил эту войну в течение первых 24 часов после вступления в должность президента, как обещал во время предвыборной гонки, и не обнародовал свой план урегулирования. Пока он высказывается на эту тему в режиме блица — в соцсетях и ответах на вопросы журналистов, однако даже его короткие реплики дают почву для размышлений в Москве и Киеве.

Танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) из США меняют свои маршруты и вместо первоначальных пунктов назначения направляются в Европу, где резко выросли цены на газ, сообщает газета Financial Times.