Генштаб ВСУ подтвердил удары по заводам в Брянске и Рязани. Как утверждается в сообщении, завод в Брянске производит микросхемы в том числе для ракетных комплексов «Тополь-М», «Булава», зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также для бортовой электроники боевых самолетов.

Фото в плохом качестве. Ночь. Вдалеке за многоэтажкой видно огонь и дым. Фото: Reuters

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В Рязанской области, как сообщали российские телеграм-каналы, после атаки дронов начался пожар на заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании и на расположенной рядом Ново-Рязанской ТЭЦ. Издание Astra верифицировало кадры пожара.

Официально губернатор Рязанской области Павел Малков поначалу подтвердил только пожар в частном доме, в который попали обломки беспилотника. Он написал в телеграм-канале, что атаковавшие регион беспилотники были уничтожены ПВО. Позднее он добавил, что «из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия», не уточняя, на каком именно . Ночью о «ликвидации последствий попадания обломков» на территории одного из предприятий сообщила опергруппа Рязанской области, заявив при этом, что все остальные «красочные видео» — фейки, также не уточняя, о каких именно кадрах идет речь.

Всего над Рязанской области, по данным Минобороны РФ, сбили 20 беспилотников.