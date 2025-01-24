После визита к врачу пациент получает направление на дальнейшие обследования. Записавшись на государственную услугу, пациент рассчитывает оплатить только сумму сооплаты, однако в регистратуре выясняется, что врач, выдавший направление, не имеет договора с государством, поэтому за обследования придется заплатить полную стоимость. Подобные ситуации в Латвии случаются время от времени. Как их избежать рассказывает портал tv3.lv.
Перед процедурой пациентка узнает, что нужно заплатить в несколько раз больше. Как случайно не переплатить?
К порталу tv3.lv обратилась женщина, которой врач выдал направление на магнитно-резонансную томографию (МРТ). Благодаря отмене визита другого пациента ей удалось в ближайшие дни записаться в местную больницу на государственную услугу.
Однако в день обследования в регистратуре женщине сообщили, что у врача, выдавшего направление, нет договора с Национальной службой здравоохранения (NVD). Поэтому за обследование нужно будет заплатить полную стоимость, которая почти в пять раз выше стоимости услуги с государственной сооплатой.
Работник регистратуры также пояснил, что это не первый случай, когда врач не информирует пациентов о невозможности воспользоваться государственными услугами из-за отсутствия договора с государством.
Обязан ли врач информировать о наличии договора с государством?
Для предоставления оплачиваемых государством медицинских услуг врач должен иметь договор с государством на оказание определенных услуг в конкретном медицинском учреждении или учреждениях, поясняет NVD. Наличие такого договора дает право предоставлять государственные услуги, за которые оплату производит государственный бюджет.
Важно учитывать, что в медицинском учреждении врач может принимать как в рамках государственного финансирования, так и на платной основе.
Врач имеет право выдавать направление на государственные услуги только во время консультации, оплачиваемой государством. На приеме, оплачиваемом пациентом, врач может выдать направление только на платные услуги.
Такой порядок существует для обеспечения доступности услуг для всех, чтобы платежеспособный пациент не получил доступ к направлению и государственной услуге быстрее, чем пациент, записавшийся на государственную консультацию.
Для получения государственной консультации у врача-специалиста с сооплатой пациента требуется направление от семейного врача или другого специалиста.
Однако направление не требуется для консультации специалистов с прямым доступом, например, гинеколога.
Что касается информирования пациентов о наличии договора с государством, Закон о правах пациента гласит, что пациент имеет право на информацию о возможностях получения медицинских услуг и порядке их оплаты.
Информация о том, является ли услуга платной или оплачиваемой государством, должна быть предоставлена пациенту при записи, а также перед получением услуги, включая момент оплаты консультации - 4 евро в случае государственной сооплаты или полной оплаты за платные услуги в соответствии с прейскурантом медицинского учреждения.
NVD отмечает, что не получал жалоб от пациентов на то, что врачи не информируют их о наличии договоров с государством.
Как узнать, есть ли у врача договор с государством?
Каждый может проверить, имеет ли врач договор с государством, несколькими способами:
- Просмотрев список специалистов на сайте NVD (www.vmnvd.gov.lv) в разделе Līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu strādājošie speciālisti;
- Позвонив на бесплатный информационный телефон центра обслуживания клиентов NVD 80001234 или написав на электронную почту nvd@vmnvd.gov.lv;
- Обратившись в регистратуру медицинского учреждения.
Что делать, если в регистратуре сообщают, что услуга платная?
NVD подчеркивает: при записи в регистратуре пациент должен обязательно сообщить, хочет ли он записаться на государственную услугу или платную. Если пациент не желает получать платную услугу, он вправе отказаться от записи.
Если пациент узнает о необходимости оплатить полную стоимость услуги уже на месте, он также имеет право отказаться от визита.
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