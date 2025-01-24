Перед процедурой пациентка узнает, что нужно заплатить в несколько раз больше. Как случайно не переплатить?

Врач имеет право выдавать направление на государственные услуги только во время консультации, оплачиваемой государством. На приеме, оплачиваемом пациентом, врач может выдать направление только на платные услуги.

Такой порядок существует для обеспечения доступности услуг для всех, чтобы платежеспособный пациент не получил доступ к направлению и государственной услуге быстрее, чем пациент, записавшийся на государственную консультацию.

Для получения государственной консультации у врача-специалиста с сооплатой пациента требуется направление от семейного врача или другого специалиста.

Однако направление не требуется для консультации специалистов с прямым доступом, например, гинеколога.

Что касается информирования пациентов о наличии договора с государством, Закон о правах пациента гласит, что пациент имеет право на информацию о возможностях получения медицинских услуг и порядке их оплаты.

Информация о том, является ли услуга платной или оплачиваемой государством, должна быть предоставлена пациенту при записи, а также перед получением услуги, включая момент оплаты консультации - 4 евро в случае государственной сооплаты или полной оплаты за платные услуги в соответствии с прейскурантом медицинского учреждения.

NVD отмечает, что не получал жалоб от пациентов на то, что врачи не информируют их о наличии договоров с государством.

Как узнать, есть ли у врача договор с государством?

Каждый может проверить, имеет ли врач договор с государством, несколькими способами:

Просмотрев список специалистов на сайте NVD (www.vmnvd.gov.lv) в разделе Līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu strādājošie speciālisti;

Позвонив на бесплатный информационный телефон центра обслуживания клиентов NVD 80001234 или написав на электронную почту nvd@vmnvd.gov.lv;

Обратившись в регистратуру медицинского учреждения.

Что делать, если в регистратуре сообщают, что услуга платная?

NVD подчеркивает: при записи в регистратуре пациент должен обязательно сообщить, хочет ли он записаться на государственную услугу или платную. Если пациент не желает получать платную услугу, он вправе отказаться от записи.

Если пациент узнает о необходимости оплатить полную стоимость услуги уже на месте, он также имеет право отказаться от визита.

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