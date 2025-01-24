Через полгода, впрочем, опять далеко не все документы были рассекречены. Следующий пересмотр Трамп назначил на 2021 год.

К тому времени президентом США стал Джо Байден. При Байдене национальные архивы опуликовали тысячи документов; последняя порция была рассекречена в июне 2023 года. По оценкам Национальных архивов, к декабрю 2022 года 97% документов в коллекции были доступны широкой публике. Белый дом в 2023 году утверждал, что рассекречены уже 99% материалов.

О чем рассказали документы

Публикация ранее засекреченных документов всегда вызывает ажиотаж, в первую очередь среди историков и конспирологов. Но обычно из них узнают интересные детали, а не какие-то значительные факты, полностью меняющие наше представление о событии.

Так, из опубликованных в 2021 году материалов стало известно, что за два месяца до убийства Кеннеди Ли Харви Освальд ездил в Мексику и встречался там с офицерами КГБ — а также что ряд сотрудников ЦРУ сомневался, что Освальд действовал в одиночку.

Документы, раскрытые в 2017 году, пролили свет на то, как расследовали возможный «советский след» в убийстве Кеннеди. Но доказательств роли СССР в них не было.

Обивка автомобиля, в котором был убит Кеннеди, с его кровью Фото: Scott Olson/Getty Images