Это породило новую волну сомнений в том, что Освальд действовал в одиночку. Но и рассказу Лэндиса верят далеко не все.
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По оценкам специалистов, полностью или частично засекреченными остаются 3-4 тыс. документов. Некоторые изъятия незначительны — например, в документе может быть засекречен номер социального страхования.
Специалисты полагают, что вряд ли в новых документах — если они будут опубликованы — найдутся какие-то значительные откровения.
«Всегда есть вероятность, что [в материалах] что-то просочится, что окажется верхушкой большого айсберга, — говорит в комментарии Associated Press Ларри Сабато, директор Центра политики Университета Вирджинии и автор книги „Полвека Кеннеди". — Именно это и ищут исследователи. Скорее всего, вы ничего не найдете, но возможно, что оно там есть».
Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг
Два других убийства, которых касается новый указ Трампа, конспирологические теории тоже не обошли.
Роберт Кеннеди-старший, который тогда боролся за номинацию от Демократической партии в качестве кандидата на президентских выборах, был убит в Лос-Анджелесе в 1968 году. Палестинец Серхан Серхан был приговорен к смертной казни за убийство политика, но вскоре приговор смягчили до пожизненного заключения.
Роберт Кеннеди-младший посетил Серхана в тюрьме и заявил, что не верит в то, что этот мужчина убил его отца. Другие члены семьи Кеннеди не разделяют мнения Роберта Кеннеди-младшего.