Латвийским стражам порядка справиться с болельщиками амстердамского "Аякса" помогли и нидерландские полицейские - так называемые споттеры, которые работали с агрессивно настроенными фанатами, рассказал журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
Контролировать футбольных фанатов полиции Латвии помогали так называемые споттеры
"У них большой опыт относительно действий фанатов этой конкретной футбольной команды, которые также приводили к различным актам насилия, порче имущества, в результате чего страдали люди", - сказал Рукс.
Он указал, что тактика "не вырывать из толпы" отдельных людей, если это не угрожает чьей-то жизни и здоровью, была правильной. Рукс отметил, что если взглянуть с точки зрения Центральной Европы, то этот футбольный матч прошел довольно спокойно.
"Вырывание из толпы" можно использовать, если возникает опасная для людей ситуация - это ситуация, в которой может быть задействована специальная оперативная группа, задерживающая людей и при необходимости применяющая огнестрельное оружие, пояснил Рукс.
Что касается административных правонарушений, таких как несогласованное использование пиротехники в несанкционированном месте, если вырвать из толпы одного или двух человек, они взбесятся, чего допускать было нельзя, отметил начальник полиции.
"Мы учитываем опыт зарубежных коллег, которые работают с этим ежедневно. [...] В Нидерландах в каждом полицейском участке есть как минимум два водомета на случай беспорядков. У нас этого нет, и мы можем в какой-то степени радоваться, что у нас этого нет", - сказал Рукс.
При этом начальник полиции подтвердил, что единственный в Латвии водомет "всегда в боевой готовности". Он заявил, что Латвия - безопасное государство. Полиция набирается опыта, перенимает лучшую практику у зарубежных коллег, работает, чтобы улучшить свои достижения и чтобы люди чувствовали себя в безопасности, указал Рукс.
По его оценкам, ситуация у памятника Свободы была недопустима, поэтому решение премьера в будущем запретить к нему доступ очень правильное.
Иностранные коллеги сказали начальнику полиции, что "после поражения у нас не разрушен город болельщиками "Аякса" - это очень хорошее достижение".
"Нет ничего проще, чем дать задание батальону специального назначения насильственно выступить против толпы с применением спецсредств - тогда начнутся массовые беспорядки, которые приведут к очень плохим последствиям. И мы этого не допустили, и это хорошая новость", - отметил Рукс, добавив, что плохая новость заключается в том, что люди не умеют расслабляться, когда приезжают в другую страну.
Комментируя тот факт, что некоторые болельщики "Аякса" были в масках, Рукс заявил, что латвийское регулирование этого не запрещает, но предусматривает ответственность за определенные действия. Полиция использует системы видеонаблюдения для выявления фанатов и привлечения их к ответственности. Кроме того, эти люди остановились в гостиницах, зарегистрировались, отправляясь в Латвию.
Рукс заявил, что полиция не готова терпеть массовые беспорядки в будущем. По его словам, чем лучше будет играть наша сборная и клубы, тем больше будет таких качественных матчей клубов или сборных в Латвии, и это в определенной степени вызов.
Шеф полиции рассказал, что после игры фанаты "Аякса" вели себя очень агрессивно и пришлось задействовать батальон специального назначения, организовав коридор с тактикой сдерживания. Это, в свою очередь, снизило "героический дух" фанатов - разрушать, заниматься вандализмом, проявлять себя негативно, - так что плохих последствий в ту ночь не было.
Отвечая на вопрос, можно ли назвать произошедшее у памятника Свободы "футбольным праздником", Рукс отметил, что "футбольный праздник" не связан с тем, как поступает отдельный индивидуум или группа индивидуумов.
Глава Госполиции выразил мнение, что для агрессивных футбольных фанатов должно быть отведено место и в будущем. "Чтобы иметь возможность заблаговременно защитить себя от подобных негативных проявлений на столь чувствительных объектах, как памятник Свободы, мы просто откажем в доступе к нему", - заявил он, добавив, что "других вариантов нет".
Рукс отметил, что собрание у памятника Свободы не было организованным мероприятием. Параллельно полиция осуществляла мониторинг интернета, консультировалась с зарубежными коллегами, кроме того, они приехали в Латвию. "Были проведены все мероприятия, чтобы подготовиться к этой ситуации", - рассказал он.
Рукс добавил, что независимо от места - памятник Свободы, Латгале, Земгале - организация работы полиции всегда является его обязанностью, даже если он не знает некоторых деталей. "Это моя ответственность. Всегда, 24 часа в сутки для любого процесса, в том числе и здесь", - сказал он.
Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.
Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.
Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.
Видео: Мусор у памятника Свободы
По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось пресечь беспорядки.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.
По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.
Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.
В свою очередь, заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс в социальных сетях выразил недовольство произошедшим, заявив, что "такое неуважение со стороны гостей нашего города к символам нашего государства недопустимо" и что "ответственные лица должны быть наказаны".
Еще более резким в социальных сетях был депутат Сейма Янис Домбрава, грубо назвавший фанатов "Аякса" и потребовавший от министров внутренних дел и обороны "принять меры".
Видео: Фанаты "Аякса" у памятника Свободы
Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.
Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.
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