Контролировать футбольных фанатов полиции Латвии помогали так называемые споттеры

При этом начальник полиции подтвердил, что единственный в Латвии водомет "всегда в боевой готовности". Он заявил, что Латвия - безопасное государство. Полиция набирается опыта, перенимает лучшую практику у зарубежных коллег, работает, чтобы улучшить свои достижения и чтобы люди чувствовали себя в безопасности, указал Рукс.

По его оценкам, ситуация у памятника Свободы была недопустима, поэтому решение премьера в будущем запретить к нему доступ очень правильное.

Иностранные коллеги сказали начальнику полиции, что "после поражения у нас не разрушен город болельщиками "Аякса" - это очень хорошее достижение".

"Нет ничего проще, чем дать задание батальону специального назначения насильственно выступить против толпы с применением спецсредств - тогда начнутся массовые беспорядки, которые приведут к очень плохим последствиям. И мы этого не допустили, и это хорошая новость", - отметил Рукс, добавив, что плохая новость заключается в том, что люди не умеют расслабляться, когда приезжают в другую страну.

Комментируя тот факт, что некоторые болельщики "Аякса" были в масках, Рукс заявил, что латвийское регулирование этого не запрещает, но предусматривает ответственность за определенные действия. Полиция использует системы видеонаблюдения для выявления фанатов и привлечения их к ответственности. Кроме того, эти люди остановились в гостиницах, зарегистрировались, отправляясь в Латвию.