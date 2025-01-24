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Контролировать футбольных фанатов полиции Латвии помогали так называемые споттеры

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Футбольные фанаты и полиция
Футбольные фанаты и полиция Фото: Lita Millere/LETA

Латвийским стражам порядка справиться с болельщиками амстердамского "Аякса" помогли и нидерландские полицейские - так называемые споттеры, которые работали с агрессивно настроенными фанатами, рассказал журналистам начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

"У них большой опыт относительно действий фанатов этой конкретной футбольной команды, которые также приводили к различным актам насилия, порче имущества, в результате чего страдали люди", - сказал Рукс.

Он указал, что тактика "не вырывать из толпы" отдельных людей, если это не угрожает чьей-то жизни и здоровью, была правильной. Рукс отметил, что если взглянуть с точки зрения Центральной Европы, то этот футбольный матч прошел довольно спокойно.

"Вырывание из толпы" можно использовать, если возникает опасная для людей ситуация - это ситуация, в которой может быть задействована специальная оперативная группа, задерживающая людей и при необходимости применяющая огнестрельное оружие, пояснил Рукс.

Что касается административных правонарушений, таких как несогласованное использование пиротехники в несанкционированном месте, если вырвать из толпы одного или двух человек, они взбесятся, чего допускать было нельзя, отметил начальник полиции.

"Мы учитываем опыт зарубежных коллег, которые работают с этим ежедневно. [...] В Нидерландах в каждом полицейском участке есть как минимум два водомета на случай беспорядков. У нас этого нет, и мы можем в какой-то степени радоваться, что у нас этого нет", - сказал Рукс.

При этом начальник полиции подтвердил, что единственный в Латвии водомет "всегда в боевой готовности". Он заявил, что Латвия - безопасное государство. Полиция набирается опыта, перенимает лучшую практику у зарубежных коллег, работает, чтобы улучшить свои достижения и чтобы люди чувствовали себя в безопасности, указал Рукс.

По его оценкам, ситуация у памятника Свободы была недопустима, поэтому решение премьера в будущем запретить к нему доступ очень правильное.

Иностранные коллеги сказали начальнику полиции, что "после поражения у нас не разрушен город болельщиками "Аякса" - это очень хорошее достижение".

"Нет ничего проще, чем дать задание батальону специального назначения насильственно выступить против толпы с применением спецсредств - тогда начнутся массовые беспорядки, которые приведут к очень плохим последствиям. И мы этого не допустили, и это хорошая новость", - отметил Рукс, добавив, что плохая новость заключается в том, что люди не умеют расслабляться, когда приезжают в другую страну.

Комментируя тот факт, что некоторые болельщики "Аякса" были в масках, Рукс заявил, что латвийское регулирование этого не запрещает, но предусматривает ответственность за определенные действия. Полиция использует системы видеонаблюдения для выявления фанатов и привлечения их к ответственности. Кроме того, эти люди остановились в гостиницах, зарегистрировались, отправляясь в Латвию.

Рукс заявил, что полиция не готова терпеть массовые беспорядки в будущем. По его словам, чем лучше будет играть наша сборная и клубы, тем больше будет таких качественных матчей клубов или сборных в Латвии, и это в определенной степени вызов.

Шеф полиции рассказал, что после игры фанаты "Аякса" вели себя очень агрессивно и пришлось задействовать батальон специального назначения, организовав коридор с тактикой сдерживания. Это, в свою очередь, снизило "героический дух" фанатов - разрушать, заниматься вандализмом, проявлять себя негативно, - так что плохих последствий в ту ночь не было.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать произошедшее у памятника Свободы "футбольным праздником", Рукс отметил, что "футбольный праздник" не связан с тем, как поступает отдельный индивидуум или группа индивидуумов.

Глава Госполиции выразил мнение, что для агрессивных футбольных фанатов должно быть отведено место и в будущем. "Чтобы иметь возможность заблаговременно защитить себя от подобных негативных проявлений на столь чувствительных объектах, как памятник Свободы, мы просто откажем в доступе к нему", - заявил он, добавив, что "других вариантов нет".

Рукс отметил, что собрание у памятника Свободы не было организованным мероприятием. Параллельно полиция осуществляла мониторинг интернета, консультировалась с зарубежными коллегами, кроме того, они приехали в Латвию. "Были проведены все мероприятия, чтобы подготовиться к этой ситуации", - рассказал он.

Рукс добавил, что независимо от места - памятник Свободы, Латгале, Земгале - организация работы полиции всегда является его обязанностью, даже если он не знает некоторых деталей. "Это моя ответственность. Всегда, 24 часа в сутки для любого процесса, в том числе и здесь", - сказал он.

Как уже сообщалось, болельщики "Аякса" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером и, предположительно, забросали петардами памятник Свободы, согласно свидетельствам очевидцев и видеозаписям в социальных сетях.

Сотни болельщиков вели себя хулигански у памятника Свободы, стреляя ракетами, которые попадали как в людей, так и в памятник Свободы, нанося ему повреждения.

Как сообщает Латвийское телевидение, пострадал журналист Давид Фрейденфелдс, у которого отобрали телефон, а затем ударили ногой.

Видео: Мусор у памятника Свободы

По словам журналиста, у памятника Свободы и в других местах в центре города находилось достаточное количество полицейских экипажей, однако им не удалось пресечь беспорядки.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что фанаты вели себя шумно, но серьезных инцидентов не было.

По данным полиции, толпа фанатов, двигавшаяся от памятника Свободы к стадиону, состояла примерно из 400-600 человек, остальные фанаты прибывали на стадион спокойно и небольшими группами, не привлекая к себе особого внимания.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности в Риге Государственная полиция задействовала крупные силы, в том числе батальон специального назначения, Рижскую муниципальную полицию.

В свою очередь, заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс в социальных сетях выразил недовольство произошедшим, заявив, что "такое неуважение со стороны гостей нашего города к символам нашего государства недопустимо" и что "ответственные лица должны быть наказаны".

Еще более резким в социальных сетях был депутат Сейма Янис Домбрава, грубо назвавший фанатов "Аякса" и потребовавший от министров внутренних дел и обороны "принять меры".

Видео: Фанаты "Аякса" у памятника Свободы

Напомним, латвийский футбольный клуб RFS одержал сенсационную победу над легендарным амстердамским "Аяксом" в седьмом туре группового турнира Лиги Европы. Эта победа стала первой для рижан в основном турнире еврокубков сезона 2024/2025.

Матч прошел на рижском стадионе "Даугава" и завершился победой RFS со счетом 1:0. Единственный гол на 78-й минуте матча забил Адам Мархиев.

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