Агентство отмечает, что в прошлом году Россия добилась значительных территориальных успехов и в данный момент контролирует почти пятую часть Украины.

Как пишет Reuters со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией Кремля, Путин признает, что война создает "действительно большие проблемы" для экономики. Пять источников заявили, что больше всего российского диктатора беспокоят возникшие из-за войны перекосы в экономике России. В свою очередь, два источника указали, что российская элита считает - войну нужно завершить путем переговоров.

По словам источников, Путин разочарован экономическими проблемами и "отругал" чиновников на встрече в Кремле 16 декабря прошлого года.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал быстро покончить с войной. Он пригрозил, что если Путин откажется от переговоров, то он введет санкции и установит высокие пошлины на все, что Россия продает США и странам - союзникам Соединенных Штатов. В свою очередь в Кремле отметили, что Россия предложений о переговорах пока не получала.

"Зеленский хочет сделки, Путин - я не так уж уверен, - сказал Трамп журналистам, подписывая документы за своим рабочим столом в Овальном кабинете Белого дома. - Он должен ее заключить. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы!". Спустя несколько часов Трамп конкретизировал, какие именно проблемы могут ожидать Москву, если Путин не захочет сесть за стол переговоров. В своей соцсети Truth Social он пообещал установить "высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам и другим странам", если соглашение о прекращении войны в Украине не будет достигнуто "в ближайшее время".

Reuters сообщает, что Путин готов обсудить с Трампом варианты прекращения огня, однако он хочет сохранить выдвинутые ранее требования - признание Украиной территориальных завоеваний РФ и отказ от вступления в НАТО.

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