Комика Славу Комиссаренко внесли в список "экстремистов" в Беларуси

Комик находится в розыске, а 30 декабря его заочно приговорили к шести годам колонии по делу об оскорблении Александра Лукашенко. Его признали виновным в разжигании розни, оскорблении Александра Лукашенко и клевете на него.

"Очень хотел явиться, к сожалению, не получилось. Спасибо, что есть возможность дистанционно решить вопросик", - прокомментировал Комиссаренко заведенное на него уголовное дело в Instagram.

Слава Комиссаренко часто пародирует Александра Лукашенко и шутит про него, называя "чык-чырыком". Также Комиссаренко говорил о фальсификации результатов президентских выборов 2020 года и высказывался против агрессии силовиков на акциях протеста.

Напомним, белорусские силовики используют обвинения в экстремизме для борьбы с оппонентами власти и инакомыслием в целом.

В 2021 году комику запретили выступать в Беларуси, после чего он уехал в Россию. В 2022-м Комиссаренко покинул РФ из-за преследования КГБ Беларуси.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!