Видео Экономист комментирует призыв Трампа к "тарифным войнам" против ЕС

Однако Пургайлис с такими утверждениями не совсем согласен и отмечает: "Это не совсем так, что Европа недобросовестно обложила американские товары тарифами и пошлинами. Скорее, это вопрос спроса на товары".

"Также в Давосе Трамп упомянул сельскохозяйственную продукцию, которую Европа якобы не импортирует из США. Но мы знаем, что есть и множество других факторов, влияющих на импорт, включая вопрос генетически модифицированных продуктов, по которому позиция Европы гораздо более строгая, чем у США. В результате многие товары мы просто не можем импортировать", - рассказывает экономист банка Citadele.

Он продолжает: "В целом торговый баланс действительно в пользу Европы - мы экспортируем в США больше, чем импортируем, и это беспокоит американских партнеров. Однако если говорить о Балтии, то наш прямой торговый обмен с США довольно мал, чтобы ощутить значительный негативный эффект от этих тарифов, если они будут введены косвенно через крупных европейских производителей".

Пургайлис также поясняет: и все же, если со стороны США будут приняты какие-либо решения об увеличении тарифов для Европы, Балтийский регион, по крайней мере в краткосрочной перспективе, даже может выиграть.

Это связано с тем, что "европейские производители все равно захотят участвовать на рынке США, но их прибыль сократится, и они будут искать более дешевые способы производства этой продукции. В результате наш регион может получить новые заказы на различные подрядные работы, но это точно не станет долгосрочным улучшением или толчком для нашей экономики".

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