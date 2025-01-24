Возвращение Дональда Трампа в Белый дом может принести бурные времена для экономики, как прогнозировали экономисты в Латвии. Трамп публично заявлял о готовности начать "тарифные войны" не только с Канадой и Мексикой, но и с Европой. Экономист Карлис Пургайлис в интервью программе TV3 "900 секунд" объяснил, есть ли реальные предпосылки для этого.
Видео ⟩ Экономист комментирует призыв Трампа к "тарифным войнам" против ЕС
Три месяца назад Пургайлис прогнозировал, что при вступлении Трампа в должность больше всего изменения почувствует обрабатывающая промышленность Латвии, которая экспортирует товары в Европу, а затем - в США.
В то же время потенциальными выгодополучателями станут домохозяйства и предприятия Балтийского региона, которые берут кредиты.
Теперь, когда Трамп действительно возглавил Белый дом, Пургайлис отмечает, что никаких реальных действий с его стороны пока не произошло.
Сбылись начальные прогнозы - заявления Трампа громче, чем его действия.
"Да, Дональд Трамп продолжает говорить о тарифах, но никаких указов пока не принято. Ближе всего к указу был комментарий о тарифах на товары из Канады и Мексики, которые Трамп хотел бы увеличить на 25% с 1 февраля, однако реального указа пока нет. Что касается тарифов на Европу, то на форуме в Давосе Трамп заявил, что европейские товары будут обложены тарифами, но реальных действий до сих пор нет", – объясняет экономист.
Следует отметить, что в Давосе Трамп также заявил, что готов начать "тарифные войны" с Европейским Союзом, поскольку ЕС экспортирует в США много товаров, при этом накладывая огромные тарифы на американские товары, но сам покупает мало.
Однако Пургайлис с такими утверждениями не совсем согласен и отмечает: "Это не совсем так, что Европа недобросовестно обложила американские товары тарифами и пошлинами. Скорее, это вопрос спроса на товары".
"Также в Давосе Трамп упомянул сельскохозяйственную продукцию, которую Европа якобы не импортирует из США. Но мы знаем, что есть и множество других факторов, влияющих на импорт, включая вопрос генетически модифицированных продуктов, по которому позиция Европы гораздо более строгая, чем у США. В результате многие товары мы просто не можем импортировать", - рассказывает экономист банка Citadele.
Он продолжает: "В целом торговый баланс действительно в пользу Европы - мы экспортируем в США больше, чем импортируем, и это беспокоит американских партнеров. Однако если говорить о Балтии, то наш прямой торговый обмен с США довольно мал, чтобы ощутить значительный негативный эффект от этих тарифов, если они будут введены косвенно через крупных европейских производителей".
Пургайлис также поясняет: и все же, если со стороны США будут приняты какие-либо решения об увеличении тарифов для Европы, Балтийский регион, по крайней мере в краткосрочной перспективе, даже может выиграть.
Это связано с тем, что "европейские производители все равно захотят участвовать на рынке США, но их прибыль сократится, и они будут искать более дешевые способы производства этой продукции. В результате наш регион может получить новые заказы на различные подрядные работы, но это точно не станет долгосрочным улучшением или толчком для нашей экономики".
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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