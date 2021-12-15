15 января 1919 года у берегов Бостона взорвался огромный резервуар с паточным сиропом, в результате чего образовалась мощная волна цунами, которая затопила улицы, разрушила дома и унесла жизни 21 человека. Это была самая липкая и причудливая трагедия в истории США.

"Огромная волна липкого сиропа" - звучит как сцена из мультфильма, но это стало пугающей реальностью. Волна патоки разрушила несколько домов, участок железной дороги и причинила другие повреждения. Общий ущерб оценивался в 100 миллионов долларов по тогдашнему курсу.

Еще больше омрачает случившееся большое количество жертв. Волна сиропа двигалась быстро, и больше всех не повезло тем, кто оказался у нее на пути. Людей сбивало с ног, они утонули или были раздавлены. Разлив сиропа унес жизни 21 человека, пострадали еще 150.

Любое наводнение - так или иначе трагедия, но сиропное было чем-то особенно опасным, поэтому спасательные работы проходили медленно и тяжело. Спасателям, чтобы добраться до пострадавших, пришлось пробираться через липкое озеро патоки. Однако на этом все не закончилось. Когда пострадавшие были спасены, стало ясно, что убрать с улиц почти десять миллионов литров липкой жидкости будет непростой задачей.