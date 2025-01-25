Что произошло с Ил-76 над Белгородом, на борту которого якобы находились украинские военнопленные? К годовщине авиакатастрофы Медийная инициатива за права человека подготовила свое расследование.
Год после катастрофы Ил-76: что выяснили правозащитники?
Год назад, 24 января 2024 года, в селе Яблоново Белгородской области России потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. Почти сразу Москва заявила, что самолет был сбит украинской стороной из ЗРК Patriot. Как тогда сообщала пресс-служба министерства обороны РФ, на борту самолета якобы находились 65 украинских военнопленных, которых доставляли на обмен, запланированный в этот день. По утверждениям российской стороны, все, кто находился на борту самолета, погибли.
В Киеве тогда подтвердили, что обмен действительно должен был состояться 24 января, однако данных в подтверждение того, что на борту находились украинские военнопленные, у украинской стороны нет. Ни украинских, ни международных экспертов Россия на место катастрофы за год так и не допустила. К годовщине трагедии Медийная инициатива за права человека (МИПЧ) обнародовала расследование под названием: "Год молчания. Кто ответственен за крушение Ил-76 над Белгородом", в котором пыталась выяснить, что же произошло в небе над Белгородом и кто находился на борту самолета.
Факт пребывания пленных на борту не доказан
В ходе работы над расследованием команда МИПЧ опросила около четырех десятков свидетелей и экспертов, привлекла собственные источники в Силах обороны Украины и восстановила хронологию того дня и дальнейших событий. "Сейчас мы не называем имен конкретных ответственных и до сих пор не можем утверждать, что в сбитом Ил-76 с бортовым номером RA-78830 находились украинские военнопленные. Мы делаем попытку зафиксировать собранные факты", - говорится в расследовании. При этом сомнений в том, что борт сбила ракета, как указывают правозащитники, почти нет.
Авторы расследования МИПЧ, среди прочего, пытались выяснить, действительно ли самолет, потерпевший крушение, пытался сесть в Белгороде. По утверждению российских властей, сбитый борт Ил-76 двигался в Белгородскую область с военного аэродрома "Чкаловский" в Московской области. В то утро, по словам исполнительного директора МИПЧ и соавтора расследования Татьяны Катриченко, и в Харьковской области, и в Белгородской области была объявлена воздушная тревога. Как говорится в расследовании, около 11 утра губернатор этого российского региона Вячеслав Гладков в своем Телеграмм-канале сообщил, что произошло чрезвычайное происшествие, и он выехал на место происшествия. А уже вскоре свидетели авиакатастрофы обнародовали в соцсетях 27-секундное видео, на котором видно самолет, который стремительно снижается, задевает деревья и затем вспыхивает, вероятно, от столкновения с землей.
Опрошенные МИПЧ авиаэксперты расходятся во мнениях относительно траектории движения воздушного судна. На обнародованных свидетелями кадрах видно - борт двигался от украинско-российской границы, по траектории совершенно нетипичной для самолетов, которые идут на посадку в Белгороде, отмечается в расследовании: согласно стандартным процедурам аэропорта, самолет должен был бы оттуда взлетать. Однако, Россия утверждает, что борт был сбит на высоте 4 тысячи метров, что наталкивает на вторую версию - что он все таки садился.
"Это была загадка, каким образом самолет мог оказаться на такой высоте в 60-ти километрах от аэропорта, если он должен был там сесть. Эксперты указали, что есть такая посадка, которую называют афганской - то есть, самолет садится очень быстро для того, чтобы находиться меньше времени в зоне действия ПВО. Эта версия стала рабочей, что самолет Ил-76 должен был сесть на аэродроме в Белгороде в этот момент", - рассказала на брифинге Катриченко.
Еще один самолет перевозил пленных год назад
Кроме того, как выяснили правозащитники со слов бывших военнопленных, в тот день в воздушном пространстве Белгорода находился еще, как минимум, один самолет с украинскими пленными на борту. Их всех посадили на борт для запланированного в этот день обмена, однако самолет развернули после объявления о крушении Ил-76.
Как напомнила Катриченко, накануне трагедии российская сторона заявляла, что планируется передача Украине 200 военнопленных. "Если мы будем считать, сколько людей находилось на борту одного самолета, на борту другого и еще могли быть в пути, поскольку мы нашли военнопленных, которых вывели накануне обмена из камер, но их не посадили в самолет, то цифра была около 200", - указала она.
Совпадения ДНК тел военнопленных и их родственников
8 ноября 2024 года Россия передала Украине тела 563 погибших защитников. По утверждению уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой, среди них 62 тела жертв катастрофы Ил-76. Как отмечает МИПЧ со ссылкой на источники в Силах обороны Украины, среди переданных Россией тел военнослужащих, которые якобы погибли в авиакатастрофе, обнаружили более 50 совпадений ДНК с их родственниками. Правда, родственники погибших до сих пор не проинформированы о судьбе своих близких. В то же время, как отмечает Катриченко, наличие предварительных совпадений еще не означает официального подтверждения гибели пленных на борту Ил-76.
По словам Катриченко, по результатам экспертизы также может быть дан ответ на вопрос о причинах гибели этих военных. Ведь пока нет уверенности в том, что под видом погибших в Ил-76 россияне не возвращают тела замученных в плену, отмечают авторы расследования. В то же время в расследовании, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, указывается, что фрагменты тел, которые Россия называет останками погибших в Ил-76, возвращены в таком состоянии, которое не позволяет провести комплексную идентификацию, чтобы установить причину смерти.
Родственники пленных: Ясности не хватает
Между тем родственники пленных, которые могли находиться на борту сбитого Ил-76, сетуют на то, что с момента передачи Украине тел не появилось никакой ясности относительно судьбы их родных. Ведь родственникам официально не сообщали о об их гибели и не передавали останки погибших. Так, по словам Елены Тайлаковой, бывшей жены пленного, их родные и в дальнейшем имеют статус военнопленных.
А как указала в разговоре с DW родственница другого пленного - Марина Артемова, семьи тех, кто есть в списках якобы погибших, которые обнародовала РФ после падения Ил-76, не признаны следствием потерпевшей стороной. Официально о совпадениях ДНК, по ее словам, им никто не сообщал.
В то же время эксперт МИПЧ по международному гуманитарному праву Андрей Яковлев отметил, что независимо от результатов расследования, ответственность за это лежит на России. Он указывает, что учитывая интенсивность обстрелов Белгородской и Харьковской областей в то время, эта зона была насыщена российскими средствами ПВО и приравнивалась к зоне боевых действий.
"Международное уголовное право, в частности, статья 19-я Третьей Женевской конвенции закрепляет, что пленных нельзя размещать в непосредственной близости от зоны боевых действий, а 23-я статья говорит, что их нельзя направлять туда, где им грозит какая-то опасность. При этом мы не знаем, от кого она - эта опасность - может быть, поскольку мы знаем точно и последние события нам подтвердили, что российская система ПВО способна сбивать гражданские самолеты", - отметил Яковлев.
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