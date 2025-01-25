Год после катастрофы Ил-76: что выяснили правозащитники?

Еще один самолет перевозил пленных год назад

Кроме того, как выяснили правозащитники со слов бывших военнопленных, в тот день в воздушном пространстве Белгорода находился еще, как минимум, один самолет с украинскими пленными на борту. Их всех посадили на борт для запланированного в этот день обмена, однако самолет развернули после объявления о крушении Ил-76.

Как напомнила Катриченко, накануне трагедии российская сторона заявляла, что планируется передача Украине 200 военнопленных. "Если мы будем считать, сколько людей находилось на борту одного самолета, на борту другого и еще могли быть в пути, поскольку мы нашли военнопленных, которых вывели накануне обмена из камер, но их не посадили в самолет, то цифра была около 200", - указала она.

Совпадения ДНК тел военнопленных и их родственников

8 ноября 2024 года Россия передала Украине тела 563 погибших защитников. По утверждению уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой, среди них 62 тела жертв катастрофы Ил-76. Как отмечает МИПЧ со ссылкой на источники в Силах обороны Украины, среди переданных Россией тел военнослужащих, которые якобы погибли в авиакатастрофе, обнаружили более 50 совпадений ДНК с их родственниками. Правда, родственники погибших до сих пор не проинформированы о судьбе своих близких. В то же время, как отмечает Катриченко, наличие предварительных совпадений еще не означает официального подтверждения гибели пленных на борту Ил-76.

Обломки на месте крушения самолета Ил-76 Фото: DW: Russian Investigative Committee/AP/picture alliance