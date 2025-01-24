Arēna Rīga меняет название

Переименование будет объявлено на специальном мероприятии для СМИ, которое состоится в понедельник, 27 января. "Мы откроем новую главу в истории Arēna Rīga", - сказано в приглашении для журналистов.

Представители компании также добавили, что на мероприятии можно будет увидеть автомобиль Xiaomi SU7, побывавший в Барселоне и Париже.

Какое будет новое название - пока держится в секрете. Однако один из пользователей социальных сетей заметил, что на этой неделе на фасаде Arēna Rīga был установлен логотип Xiaomi. Также логотип Xiaomi присутствует на приглашениях, отправленных СМИ.

Tagad mums būs Xiaomi arēna! pic.twitter.com/bHs751DyM9 — Villiams Vrobļevskis (@Villiams_V) January 24, 2025

Как уже сообщалось, в декабре прошлого года Signet Bank и Industra Bank выдали синдицированный кредит в размере 9,8 млн евро на развитие SIA Arēna Rīga.

В 2023 году Arēna Rīga достигла оборота в 5,748 миллиона евро, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Прибыль компании увеличилась в несколько раз и составила 789 441 евро, согласно данным Firmas.lv.

Arēna Rīga была зарегистрирована в 2005 году, ее уставной капитал составляет 4 миллиона евро. Единственным владельцем компании является предприятие SIA Glesum Investments, принадлежащее Юрису Савицкису.

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