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Arēna Rīga меняет название

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Холл Arēna Rīga
Холл Arēna Rīga Фото: Edijs Pālens/LETA

Arēna Rīga в январе этого года претерпит изменения - у нее появится новое название, сообщили представители компании порталу TVNET.

Переименование будет объявлено на специальном мероприятии для СМИ, которое состоится в понедельник, 27 января. "Мы откроем новую главу в истории Arēna Rīga", - сказано в приглашении для журналистов.

Представители компании также добавили, что на мероприятии можно будет увидеть автомобиль Xiaomi SU7, побывавший в Барселоне и Париже.

Какое будет новое название - пока держится в секрете. Однако один из пользователей социальных сетей заметил, что на этой неделе на фасаде Arēna Rīga был установлен логотип Xiaomi. Также логотип Xiaomi присутствует на приглашениях, отправленных СМИ.

Как уже сообщалось, в декабре прошлого года Signet Bank и Industra Bank выдали синдицированный кредит в размере 9,8 млн евро на развитие SIA Arēna Rīga.

В 2023 году Arēna Rīga достигла оборота в 5,748 миллиона евро, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Прибыль компании увеличилась в несколько раз и составила 789 441 евро, согласно данным Firmas.lv.

Arēna Rīga была зарегистрирована в 2005 году, ее уставной капитал составляет 4 миллиона евро. Единственным владельцем компании является предприятие SIA Glesum Investments, принадлежащее Юрису Савицкису.

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