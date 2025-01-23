Ждет ли сюрприз работающих за рубежом латвийцев со счетом в латвийских банках?

Уроженка Эстонии, живущая и работающая в Великобритании, долгие годы была клиентом банка SEB и не планировала закрывать счет, поскольку время от времени оплачивала счета в Эстонии, например, услуги мобильного оператора, пишет Postimees. За обслуживание счета женщина платила 30 центов в месяц.

Состояние счета она регулярно не отслеживала и поэтому пришла в изумление, когда в рождественские праздники, приехав на родину, обнаружила, что ее счет ушел в минус. Оказывается, банк повысил плату за обслуживание и за 10 месяцев снял с ее счета 70 евро.

TVNET+ обратился к латвийским банкам и выяснил, какую плату за обслуживание счетов они взимают с латвийцев, живущих и работающих за границей?

Янис Кропс, руководитель отдела по связям с общественностью Swedbank: