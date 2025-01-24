Суммарная выплата для новых контрактников в Самарской области (с учетом федеральной субсидии) достигла рекордных 4 млн рублей.

Лидером по выплатам среди муниципалитетов является столица Башкортостана. Именно эта республика с сентября лидирует среди всех регионов России по числу подтвержденных потерь.

По меньшей мере 3932 жителей Башкирии погибли на войне. Реальное число погибших больше — это только те, чьи имена мы смогли подтвердить по открытым источникам. При этом восемь из десяти погибших ушли на фронт из сельской местности или городов с населением менее 100 тысяч человек.

Один из таких погибших — Станислав Симонов из Белорецка. Ему был 51 год.

Станислав Симонов из Белорецка Фото: Администрация Белорецкого района Башкортостана

После школы Станислав отучился в ПТУ на слесаря, затем работал на металлургическом комбинате. В ноябре прошлого года мужчина подписал контракт с Минобороны России, а уже 16 декабря — то есть всего через месяц — погиб.

История Симонова показательна, потому что, во-первых, сейчас контракты все чаще подписывают именно мужчины в возрасте 45-50 лет. Во-вторых, большинство добровольцев проходит подготовку лишь в течение одной — двух недель, после чего их отправляют на фронт.

Кадровые военные и офицеры

17% установленных погибших — это кадровые военные. То есть те, кто уже служил в армии на момент начала вторжения. Все они изначально выбрали для себя карьеру именно в армии.