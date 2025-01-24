На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров удалось установить имена 90 019 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. 23% всех погибших — то есть практически каждый четвертый — это человек, подписавший контракт уже после начала войны.
Для сравнения, к ноябрю 2023 года добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь.
Средний возраст погибших в 2024 году, по уточненным данным, составил 36 лет. Это больше, чем в первые два года войны.
Основные тенденции
Более половины установленных потерь - это люди, которые не были связаны с российской армией и Росгвардией на момент начала войны.
17% всех известных погибших - это заключенные, уехавшие на фронт из исправительных колоний. 12% погибших были мобилизованными.
С октября 2023 года мы фиксируем резкий и стабильный рост потерь среди добровольцев. При этом доля заключенных постепенно снижается.
В первую очередь, это связано с тем, что сейчас на фронт человека пытаются отправить еще до суда. В прошлом году Госдума оформила законы, позволяющие приостановить уголовное дело, если обвиняемый подписал контракт с армией. Мы учитываем таких людей как добровольцев.
В 2025 году продолжается своеобразная гонка российских регионов за новыми добровольцами. Средняя сумма дополнительных выплат приближается к 2 млн рублей. Только на этой неделе о новом повышении выплат сообщили в Ямале, Марий Эл и Приморском крае.
Суммарная выплата для новых контрактников в Самарской области (с учетом федеральной субсидии) достигла рекордных 4 млн рублей.
Лидером по выплатам среди муниципалитетов является столица Башкортостана. Именно эта республика с сентября лидирует среди всех регионов России по числу подтвержденных потерь.
По меньшей мере 3932 жителей Башкирии погибли на войне. Реальное число погибших больше — это только те, чьи имена мы смогли подтвердить по открытым источникам. При этом восемь из десяти погибших ушли на фронт из сельской местности или городов с населением менее 100 тысяч человек.
Один из таких погибших — Станислав Симонов из Белорецка. Ему был 51 год.
После школы Станислав отучился в ПТУ на слесаря, затем работал на металлургическом комбинате. В ноябре прошлого года мужчина подписал контракт с Минобороны России, а уже 16 декабря — то есть всего через месяц — погиб.
История Симонова показательна, потому что, во-первых, сейчас контракты все чаще подписывают именно мужчины в возрасте 45-50 лет. Во-вторых, большинство добровольцев проходит подготовку лишь в течение одной — двух недель, после чего их отправляют на фронт.
Кадровые военные и офицеры
17% установленных погибших — это кадровые военные. То есть те, кто уже служил в армии на момент начала вторжения. Все они изначально выбрали для себя карьеру именно в армии.
Многие окончили военные училища и были офицерами, прапорщиками или элитными специалистами, например сержантами отрядов спецназа или подразделений особого назначения Росгвардии.
4 641 из всех погибших — это офицеры, в том числе девять генералов и 500 человек в звании от подполковника и выше.
Подробнее о потерях сильнейших подразделений российской армии можно почитать в нашей предыдущей статье.
Каковы реальные цифры потерь?
Реальные потери, очевидно, намного выше, чем можно установить через открытые источники. Опрошенные нами военные специалисты предполагают, что наш анализ российских кладбищ, воинских мемориалов и некрологов может охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших.
Это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находиться на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары беспилотников.
С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 138 500 до 200 000 человек.
Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных «республик».
С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (власти ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).
Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября этого года могли погибнуть 21 000 — 23 500 человек.
Следовательно, на основе собранных нами данным, можно предположить, что общее число погибших со стороны пророссийских сил может находиться в диапазоне от 159 500 до 223 500 военных.
Как мы считаем
В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.
Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров изучают эти данные и вносят их в список, который мы ведем с начала российского вторжения в Украину.
Подтверждением гибели мы считаем публикацию в российском официальном источнике или СМИ, публикации родственников либо посты в иных источниках, если они сопровождаются фотографиями захоронения.
В основном подсчете не учитываются потери самопровозглашенных республик ЛДНР. Однако если гражданин РФ добровольно отправился на войну и присоединился к армиям этих республик, мы его учитываем.
Рода войск мы определяли по сообщениям о том, где служил погибший, либо по знакам различия на форме. Мобилизованные, добровольцы и заключенные не являются отдельными родами войск, однако мы выделяем данные потери в отдельную категорию, чтобы сравнить их с потерями профессиональных (контрактных) частей регулярной армии.
К «другим войскам» в графике отнесены военнослужащие ПВО, РХБЗ, связисты, врачи, наземные службы ВКС, МВД, автомобильные и железнодорожные войска, а также военная полиция.
* — издание «Медиазона» признано российскими властями «иноагентом»