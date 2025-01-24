Рижане недовольны присутствием бездомных в районе Яня сета в Старой Риге. Почему именно это место так привлекательно для них, выясняет программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Рижанин недоволен бездомными в Старом городе. Что отвечает полиция?
"Короче говоря, Старая Рига плачет! Рижская дума тратит деньги на благоустройство зоны отдыха у Яня сета. Этим пользуются ленивые алкоголики! Сидеть там может кто угодно. Если полиции нет поблизости, они там же справляют нужду, пьют, пристают к людям и выпрашивают деньги. Настоящее лицо Старой Риги, не так ли? Один из главных туристических объектов… "Приятно платить налоги!" - высказался рижанин Риналдс.
На улочках Старой Риги, у Яня сета, сразу бросаются в глаза мужчины, занявшие самые удобные скамейки. Прохожие, с которыми удалось поговорить, в целом не испытывают особого дискомфорта от присутствия "отдыхающих".
"Отдыхающие" - это довольно мягко сказано. Пока я не нахожусь рядом, меня это особо не беспокоит. Хотя выглядит это не очень красиво. Будем честны", - сказал прохожий Ральф.
"Я думаю, что это довольно большая проблема. Мы не можем просто сказать, что все плохо, ведь мы не знаем, в какой ситуации они оказались. Возможно, именно наши действия привели их к такому положению", - предположил Карлис.
Борис, которого мы встретили недалеко от Яня сета, считает, что мы живем в капитализме и бездомные - неотъемлемая часть этой системы.
Встреченные программой "отдыхающие" в Старой Риге не стесняются своего статуса - лица без определенного места жительства. Их суровый образ жизни часто идет рука об руку с алкоголем. Сидя с пивом, они листают видео на телефоне и слушают музыку. Охотно делятся своими жизненными историями и с нами.
Проблем у них, по их словам, нет. Просто сидят и слушают музыку. Дмитрий не скрывает, что живет на улице. Утверждает, что не ворует и никого не обижает.
У встреченных мужчин разные причины, почему они оказались именно в Старой Риге.
Несмотря на то, что Рижская дума предоставляет социальную поддержку, бездомные часто от нее отказываются. Старая Рига стала их излюбленным местом по нескольким причинам. В этом году их заметно особенно много из-за теплой зимы.
"В результате теплой зимы бездомные больше времени проводят на улице. Очевидно, они нашли для себя удобное место, где могут находиться. Там же они находят средства для покупки алкоголя и нарушают общественный порядок. Если бездомные мешают жителям поддерживать общественный порядок, в таких случаях нужно звонить в муниципальную полицию", - рассказал Алдис Страпцанс, представитель департамента благосостояния Рижской думы.
Полиция хорошо осведомлена о присутствии бездомных в Старой Риге и отмечает, что в последнее время ситуация не ухудшилась. Стражи порядка тщательно контролируют ситуацию, чтобы бездомные не мешали жителям города или его гостям.
"Обнаружив таких людей в упомянутых местах, сотрудники муниципальной полиции проводят профилактическую работу. Мы информируем о возможностях получения социальной помощи в городе. Если в результате употребления алкоголя или других одурманивающих веществ человек теряет способность самостоятельно передвигаться, его доставляют в приют", - рассказал Юрис Дзерве, представитель муниципальной полиции Риги.
С 1 января прошлого года по настоящее время муниципальная полиция зафиксировала 47 инцидентов в районе Яня сета, связанных с лицами без определенного места жительства.
"Большинство случаев было зафиксировано нашими сотрудниками как через находящиеся поблизости камеры видеонаблюдения, так и непосредственно на месте. 38 случаев были зарегистрированы сотрудниками полиции. От жителей поступило 7 жалоб, на которые мы также оперативно реагировали. Оценивая обстоятельства на месте происшествия, мы действуем в соответствии с ситуацией", - отметил Юрис Дзерве.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu