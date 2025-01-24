Видео Рижанин недоволен бездомными в Старом городе. Что отвечает полиция?

Борис, которого мы встретили недалеко от Яня сета, считает, что мы живем в капитализме и бездомные - неотъемлемая часть этой системы.

Встреченные программой "отдыхающие" в Старой Риге не стесняются своего статуса - лица без определенного места жительства. Их суровый образ жизни часто идет рука об руку с алкоголем. Сидя с пивом, они листают видео на телефоне и слушают музыку. Охотно делятся своими жизненными историями и с нами.

Проблем у них, по их словам, нет. Просто сидят и слушают музыку. Дмитрий не скрывает, что живет на улице. Утверждает, что не ворует и никого не обижает.

У встреченных мужчин разные причины, почему они оказались именно в Старой Риге.

Несмотря на то, что Рижская дума предоставляет социальную поддержку, бездомные часто от нее отказываются. Старая Рига стала их излюбленным местом по нескольким причинам. В этом году их заметно особенно много из-за теплой зимы.

"В результате теплой зимы бездомные больше времени проводят на улице. Очевидно, они нашли для себя удобное место, где могут находиться. Там же они находят средства для покупки алкоголя и нарушают общественный порядок. Если бездомные мешают жителям поддерживать общественный порядок, в таких случаях нужно звонить в муниципальную полицию", - рассказал Алдис Страпцанс, представитель департамента благосостояния Рижской думы.