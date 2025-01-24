В Швеции активизировались банды: растет число взрывов

В четверг, 23 января, взрывы произошли в Мальме и пригороде Стокгольма - Фарста. В результате взрывов были повреждены многоквартирные дома, двое человек в Фарсте получили ранения и были госпитализированы. У одного из пострадавших серьезные травмы, но они не угрожают жизни. Стокгольмская полиция расследует инцидент как попытку убийства.

В ночь на четверг взрыв произошел и в Эскильстуне, где пострадал автомобиль. За последние четыре дня в шведских городах произошло несколько взрывов.

Уже несколько лет насилие, связанное с бандами, остается серьезной проблемой в Швеции.

Хотя в последнее время число инцидентов с использованием огнестрельного оружия сократилось, за последние два месяца резко возросло количество взрывов, сообщает радиостанция SVT.

В январе было зафиксировано как минимум 22 подобных инцидента, что вдвое больше, чем за весь январь 2024 года.

Часто это конфликты между конкурирующими бандами, которые нередко привлекают несовершеннолетних для осуществления нападений.

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