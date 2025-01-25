Российский суд приговорил украинскую медиафигуру и политолога Янину Соколовскую к семи с половиной годам лишения свободы за распространение информации о военных преступлениях России в Украине. Москва утверждала, что она скрывается в Эстонии. Rus.Postimees ее нашел и поговорил. Но что-то пошло не так.
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О претензиях к Соколовской российская пропаганда начала говорить еще в 2024 году. По телевидению крутили ролики об обысках в ее квартире в Москве с пачками валюты на столах.