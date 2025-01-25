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"Вы рехнулись? Я предлагала обменять Крым?": разыскиваемая Москвой в Эстонии украинка нашлась

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Янина Соколовская в эфире у Ольги Скабеевой, Россия, 2019 год.
Янина Соколовская в эфире у Ольги Скабеевой, Россия, 2019 год. Фото: скриншот yandex.ru

Российский суд приговорил украинскую медиафигуру и политолога Янину Соколовскую к семи с половиной годам лишения свободы за распространение информации о военных преступлениях России в Украине. Москва утверждала, что она скрывается в Эстонии. Rus.Postimees ее нашел и поговорил. Но что-то пошло не так.

О претензиях к Соколовской российская пропаганда начала говорить еще в 2024 году. По телевидению крутили ролики об обысках в ее квартире в Москве с пачками валюты на столах.

Следственный комитет РФ утверждал, что бывшая сотрудница российских СМИ прячется в Эстонии. Сама политолог смеется над претензиями российских силовиков, но не над своим прошлым. В разговоре с Rus.Postimees она сначала была спокойной и доброжелательной, но после напоминания о работе на россиян перешла к угрозам.

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