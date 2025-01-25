О претензиях к Соколовской российская пропаганда начала говорить еще в 2024 году. По телевидению крутили ролики об обысках в ее квартире в Москве с пачками валюты на столах.

Следственный комитет РФ утверждал, что бывшая сотрудница российских СМИ прячется в Эстонии. Сама политолог смеется над претензиями российских силовиков, но не над своим прошлым. В разговоре с Rus.Postimees она сначала была спокойной и доброжелательной, но после напоминания о работе на россиян перешла к угрозам.