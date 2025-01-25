Власти США переименовали Мексиканский залив в Американский, а гору Денали - обратно в Мак-Кинли. Решение о переименовании "вступает в силу немедленно" сообщили на сайте министерства внутренних дел страны в пятницу, 24 января.

Новые названия в соответствии с указом Трампа

По данным МВД, подведомственный ему Совет США по географическим названиям уже "оперативно работает над обновлением официальной федеральной номенклатуры в информационной системе географических названий для отражения этих изменений, которые вступают в силу немедленно для использования на федеральном уровне".

"В соответствии с недавним указом президента Дональда Трампа, министерство внутренних дел с гордостью объявляет о начале работ по восстановлению названий, которые чествуют наследие американского величия, эти работы уже ведутся, - сообщили в министерстве. - Эти изменения подтверждают приверженность страны сохранению выдающегося наследия США и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие ее героев и исторические ценности".

Reuters: Новое название Мексиканского залива вряд ли признают на международном уровне