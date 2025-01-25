Жители многоэтажного дома в Екабпилсе испытали испуг, когда из дверей квартиры соседа почувствовали запах газа. Днем ранее тоже казалось, что запах распространяется в помещении общего пользования, но с оперативными службами связались в тот момент, когда было действительно ясно, что что-то пошло не так, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ "Все было заполнено газом": жители Екабпилса испытали сильный испуг
Первым, кто решил связаться со спасателями, был Ральф, который изначально не был уверен в правильности своей догадки. Он уехал на работу, но так как все еще были опасения, вернулся с коллегой.
Пока окружающие пытались понять, откуда исходит запах газа, хозяин квартиры находился в своем жилище. Жительница здания допустила, что он сам отравился и заснул. "Когда открыли дверь и балкон - все было заполнено газом", – рассказала она.
Для контроля за происходящей ситуацией в адрес прибыли представители оперативных служб.
Видео: Сюжет Degpunktā
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