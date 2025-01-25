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Маск принял участие на съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии"

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Фото статьи
Фото: dpa/scanpix

В официальном открытии кампании ультраправой партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" перед предстоящими 23 февраля выборами в Бундестаг в субботу также дистанционно участвовал миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск.

Обращаясь примерно к 4500 участникам митинга, собравшимся в конференц-зале в центре города перед выступлением лидера партии Алисы Вейдель, миллиардер отметил, что "Альтернатива для Германии" - самая большая надежда Германии и что нет ничего плохого в том, чтобы гордиться тем, что ты немец.

"Думаю, что, честно говоря, слишком большая концентрация на вине прошлого, но нам надо двигаться дальше. Дети не должны чувствовать себя виноватыми в грехах своих родителей или даже дедов и бабушек", - подчеркнул временный руководитель Департамента эффективности правительства, созданного Трампом.

Он отметил, что Германия также страдает от чрезмерной брюссельской бюрократии.

"Очень надеюсь, что "Альтернативы для Германии" [на выборах] повезет и Алиса Вейдель станет канцлером", - добавил Маск в заключение обращения, которое длилось неполные пять минуты.

Перед отключением он приветствовал аудиторию победным жестом, показав большие пальцы вверх и вызвав овации сторонников партии.

Вейдель поблагодарила Маска и пожелала США успехов во главе с новым президентом Трампом.

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