Маск принял участие на съезде ультраправой партии "Альтернатива для Германии"

Обращаясь примерно к 4500 участникам митинга, собравшимся в конференц-зале в центре города перед выступлением лидера партии Алисы Вейдель, миллиардер отметил, что "Альтернатива для Германии" - самая большая надежда Германии и что нет ничего плохого в том, чтобы гордиться тем, что ты немец.

"Думаю, что, честно говоря, слишком большая концентрация на вине прошлого, но нам надо двигаться дальше. Дети не должны чувствовать себя виноватыми в грехах своих родителей или даже дедов и бабушек", - подчеркнул временный руководитель Департамента эффективности правительства, созданного Трампом.

Он отметил, что Германия также страдает от чрезмерной брюссельской бюрократии.

"Очень надеюсь, что "Альтернативы для Германии" [на выборах] повезет и Алиса Вейдель станет канцлером", - добавил Маск в заключение обращения, которое длилось неполные пять минуты.

Перед отключением он приветствовал аудиторию победным жестом, показав большие пальцы вверх и вызвав овации сторонников партии.

Вейдель поблагодарила Маска и пожелала США успехов во главе с новым президентом Трампом.

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