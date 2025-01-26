Кризис запаса крови предотвращен, но доноров по-прежнему очень ждут

"Предыдущий кризис преодолен и плановые операции продолжаются", - сказала Клейнхофа.

В то же время доноров крови по-прежнему очень ждут, в том числе и в постоянных местах донорства, и на выездах, сказала она.

Клейнхофа также отметила, что в случае, если привлечение доноров будет только через кампании, существует риск повторения ситуации с недостающими запасами крови.

С местами пожертвования жители могут ознакомиться на сайте центра www.vadc.lv. На следующей неделе специалисты центра отправятся на 13 выездов к донорам. Одновременно открытыми будут и постоянные места для пожертвований.

TVNET уже сообщал, что в четверг VADC призвал жителей помочь в восстановлении критически низких запасов крови.

В пятницу директор VADC заявила, что из-за недостающих запасов донорской крови ограничено проведение плановых операций. Поэтому центр работал и в субботу.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери также подтвердил, что в больницах не хватает запасов крови, что влияет на лечение пациентов и проведение плановых операций. Он призывает каждого, у кого есть возможность и хорошее здоровье, пожертвовать своей кровью, подчеркивая, что эта помощь может спасти жизни.

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