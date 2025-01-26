"Как наш народ десятилетиями срывал все планы перемещения и альтернативных родин, так он сорвет и такие проекты", - сказал Наим, высказавшись о суждениях Трампа.

Трамп в субботу в беседе с журналистами предложил "просто расчистить" сектор Газа и отметил, что хочет, чтобы Египет и Иордания приняли палестинцев этой территории.

Президент США назвал сектор Газа "объектом под снос" и сказал, что говорил с королем Иордании Абдуллой II о переселении палестинцев с этой территории.

"Я бы хотел, чтобы Египет принимал людей. И я бы хотел, чтобы Иордания приняла людей", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One, добавив, что в воскресенье надеется поговорить с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси.

Египет ранее уже высказывал возражения против принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа в пустыню Синай, что, по словам Ас-Сиси, поставило бы под угрозу мирное соглашение с Израилем, подписанное Египтом в 1979 году.

"Вы говорите о, возможно, полутора миллионах человек, и мы просто чистим все это", - сказал Трамп о секторе Газа, добавив, что "что-то должно произойти".

"Я предпочел бы связаться с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они могли бы, возможно, жить в мире, чтобы что-то изменить", - сказал Трамп, добавив, что переселение жителей сектора Газа может быть "временным или же долгосрочным".

Новая администрация Трампа пообещала "неукоснительную поддержку" Израилю, пока не раскрыв подробностей своей ближневосточной политики.

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