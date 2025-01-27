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В Гулбенском крае из нежилого здания украли вещи на 5000 евро

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Паллет с кирпичами. Иллюстративное фото
Паллет с кирпичами. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В Друвиенской волости Гулбенского края из нежилого здания были украдены кровельные листы, строительные материалы и инструменты - причиненный ущерб составил примерно 5000 евро, сообщили в Государственной полиции.

Стражи порядка задержали двух человек, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье о краже с проникновением в помещение.

В ходе расследования полиция установила возможных виновников и задержала двух человек - мужчин 1983 и 1992 годов рождения. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции за другие нарушения. В данный момент принимается решение о мере пресечения к задержанным.

Досудебное расследование продолжается, оценивается, не связаны ли эти лица с другими подобными преступлениями. Полиция призывает жителей быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях, которые могут помочь в расследовании.

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