В Гулбенском крае из нежилого здания украли вещи на 5000 евро

Стражи порядка задержали двух человек, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье о краже с проникновением в помещение.

В ходе расследования полиция установила возможных виновников и задержала двух человек - мужчин 1983 и 1992 годов рождения. Ранее они уже попадали в поле зрения полиции за другие нарушения. В данный момент принимается решение о мере пресечения к задержанным.

Досудебное расследование продолжается, оценивается, не связаны ли эти лица с другими подобными преступлениями. Полиция призывает жителей быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях, которые могут помочь в расследовании.

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