Она подчеркнула, что одной из главных проблем рынка труда Латвии остается разрыв между навыками, которые ожидают работодатели, и теми, которыми обладают ищущие работу. Хотя изменения происходят, этот разрыв сокращается не так быстро, как требует текущая ситуация на рынке.

Симсоне отметила, что одной из ключевых задач NVA сегодня является помощь тем, кто уже работает, но рискует потерять свое место. Для этого разработаны курсы и программы переобучения. Однако она указала на проблему низкого интереса: порой трудно набрать группы для обучения.

По ее словам, в прошлом году уровень безработицы снизился во всех регионах Латвии. Особенно заметное снижение было зафиксировано в Латгале - регионе с традиционно самым высоким уровнем безработицы. В Риге этот показатель остается самым низким, но именно там зарегистрировано наибольшее количество свободных вакансий.

В Рижском регионе особенно востребован персонал с низкой или средней квалификацией. Однако таких соискателей крайне мало, в то время как в Латгале их больше. При этом вакансии с невысокими зарплатами (на уровне минимальной или чуть выше) привлекают местных жителей только в том случае, если рабочее место находится близко к дому. Дополнительные расходы на транспорт могут сделать такую работу экономически невыгодной.

Также Симсоне сообщила, что в начале года в агентство поступили два уведомления о массовых увольнениях на предприятиях. Это может затронуть 55 сотрудников.

Согласно данным Центрального статистического управления, фактический уровень безработицы в Латвии в конце прошлого года составил 6,8%, что на 0,2 процентного пункта выше, чем месяцем ранее.

В декабре 2024 года в стране насчитывалось 64 100 безработных. Это на 1400 человек больше, чем в ноябре, но на 2500 меньше, чем в декабре 2023 года.

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