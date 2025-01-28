Фото и видео Больше 3000 человек: эстонский бизнесмен организовал огромный корпоратив

Гроссь отметил, что корпоратив, или новогодняя вечеринка OG Elektra, - как кому угодно - является выражением его благодарности сотрудникам компании. "Без вас не было бы компании. Вы по праву заслужили этот праздник. Наслаждайтесь по полной!"