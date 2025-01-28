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Фото и видео Больше 3000 человек: эстонский бизнесмен организовал огромный корпоратив

Перевод: София Солдатенко
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Более 3000 человек прибыли ​вечером 25 января в Раквереский спортхолл в Эстонии, чтобы принять участие в традиционной корпоративной вечеринке предприятия OG Elektra. Мероприятие, которое продлилось до раннего утра воскресенья, вероятно, стало одним из самых масштабных, сообщает Rus.Postimees.

Гроссь отметил, что корпоратив, или новогодняя вечеринка OG Elektra, - как кому угодно - является выражением его благодарности сотрудникам компании. "Без вас не было бы компании. Вы по праву заслужили этот праздник. Наслаждайтесь по полной!"

По традиции на корпоративе OG Elektra выступили шесть артистов - трое из Эстонии и трое из-за рубежа. По желанию владельца компании зарубежными исполнителями обычно становятся звезды, которые были на пике своей славы несколько десятилетий назад.

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