Видео Несмотря на теплую погоду, тротуары в Ильгюциемсе посыпают солью

В этом январе, самом теплом с 2020 года, Ирена заметила работников, которые щедро посыпают тротуары солью даже тогда, когда температура воздуха выше нуля.

Она предполагает, что это может делаться для освоения бюджета, так как не видит смысла в такой практике.

Она считает, что посыпать тротуары солью не нужно, поскольку это приводит к последствиям: страдают лапы собак и портится обувь.

В Рижской думе не отрицают, что на улицах действительно рассыпают соль даже в нетипичную для зимы погоду. Пока также не планируется заменять соль другими противогололедными материалами.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu

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