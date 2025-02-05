"Говорят, что воссоздали атмосферу на 100%". Бункер, который притягивает людей в Вецмилгравис

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии.

"Это место находится рядом с Рижским судоремонтным заводом. Это запасной командный пункт управления на случай каких-то катаклизмов, войны или радиационной опасности", - говорит Владислав.

Видео: "Я местный"/Sakaru Bunkurs в Вецмилгрависе

При этом он отмечает, что в случае реального ядерного взрыва это бомбоубежище не поможет...