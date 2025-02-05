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"Говорят, что воссоздали атмосферу на 100%". Бункер, который притягивает людей в Вецмилгравис

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На карте Вецмилгрависа с недавних пор появился музей-бомбоубежище (Sakaru Bunkurs), который может посетить любой желающий. За объектом, который открылся буквально два месяца назад, стоят два человека. Знакомьтесь: Никита Глухов и Владислав Сенкан.

"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии.

"Это место находится рядом с Рижским судоремонтным заводом. Это запасной командный пункт управления на случай каких-то катаклизмов, войны или радиационной опасности", - говорит Владислав.

Видео: "Я местный"/Sakaru Bunkurs в Вецмилгрависе

При этом он отмечает, что в случае реального ядерного взрыва это бомбоубежище не поможет...

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