На карте Вецмилгрависа с недавних пор появился музей-бомбоубежище (Sakaru Bunkurs), который может посетить любой желающий. За объектом, который открылся буквально два месяца назад, стоят два человека. Знакомьтесь: Никита Глухов и Владислав Сенкан.
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"Говорят, что воссоздали атмосферу на 100%". Бункер, который притягивает людей в Вецмилгравис
"Я местный" - это проект RUS TVNET, в рамках которого мы вместе с жителями узнаём о жизни микрорайонов столицы и других городов Латвии.
"Это место находится рядом с Рижским судоремонтным заводом. Это запасной командный пункт управления на случай каких-то катаклизмов, войны или радиационной опасности", - говорит Владислав.
Видео: "Я местный"/Sakaru Bunkurs в Вецмилгрависе