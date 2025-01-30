Авиакатастрофа над Вашингтоном: что известно о ее причинах и о тех, кто был на борту

Затем диспетчеры уже констатируют столкновение. «Крушение, крушение, крушение, это тревога три», — слышно на аудиозаписи. «Не знаю, заметили ли вы раньше, что произошло, но на подходе к 3-3 произошло столкновение. Мы собираемся закрыть операции на неопределенное время, если вы хотите вернуться к выходу на посадку. Настоятельно рекомендую вам скоординировать свои действия с компанией. Дайте мне знать, что вы хотите сделать», — говорит диспетчер, имея в виду взлетно-посадочную полосу 33.

«И вертолет, и самолет упали в реку», — говорит третий авиадиспетчер.

«Вероятно, это было где-то посередине реки, — сказал диспетчер. — Я просто увидел огненный шар, а потом он просто исчез. Я ничего не видел с тех пор, как они рухнули в реку. Но это были CRJ и вертолет, которые столкнулись».

Что говорят эксперты?

И самолет American Airlines, и вертолет Black Hawk передавали информацию о своих маршрутах и высоте перед крушением, отмечает отдел проверки данных Би-би-си BBC Verify.

Оба самолета передавали разные типы сигналов, но при этом были видны на сайте отслеживания ADS-B Exchange по мере их сближения.

Самолет посылал сигналы ADS-B, в то время как вертолет Black Hawk использовал другую систему под названием MLAT.

Такие самолеты оснащены бортовыми системами для обнаружения находящихся поблизости самолетов, включая систему предотвращения столкновений воздушных судов (TCAS).