Латвия закупит несколько десятков боевых машин пехоты ASCOD

Согласно договору, машины будут поставлены в течение трех лет, при этом первые поступят на вооружение латвийской армии уже в следующем году. Договор также предусматривает возможность заказать дополнительные партии боевых машин пехоты, а участие местной оборонной промышленности в их подготовке должно составить 30%.

Договор в присутствии министра обороны Андриса Спрудса подписали заместитель государственного секретаря Минобороны по вопросам обеспечения Андис Диланс и вице-президент GDELS-Santa Bárbara Sistemas Алехандро Эрнандес.

Боевые машины пехоты в соответствии со стандартами НАТО оснащены броней четвертого уровня, автоматической пушкой, противотанковым оружием, пулеметом и передовыми технологиями. Экипажи боевых машин будут состоять из трех солдат и обеспечат перевозку и десантирование шести солдат в полном боевом снаряжении.

Как сообщает Минобороны, процесс закупки боевых машин был начат в 2023 году, в ходе которого были проведены функциональные испытания для получения данных об эксплуатационных возможностях. Также оценивались стоимость техники, доступное оборудование, сроки поставки и другие аспекты.

Развитие потенциала боевых машин пехоты является одним из приоритетов Латвии в рамках целей НАТО по повышению боеспособности.

Как заявил министр обороны, договор о поставках современных боевых машин пехоты знаменует собой новый этап в механизации сухопутных войск латвийской армии. Также это большое событие для военной промышленности Латвии, которая будет участвовать в подготовке боевых машин.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с оборонной промышленностью Латвии для совместного укрепления ее военного потенциала", - сказал Эрнандес.

Боевые машины пехоты на базе модели ASCOD состоят на вооружении армий Испании, Австрии, Великобритании, США и Филиппин.

Новые боевые машины пехоты заменят гусеничные бронемашины CVR(T), которые NBS приобрели у Великобритании.

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