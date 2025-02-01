"Все граждане Эстонии": полиция рассказала о массовой драке на борту самолета Finnair

В драке в салоне самолета, который в минувший понедельник, 27 января прилетел в Таллинн из Финляндии, участвовал каждый шестой пассажир. Из-за этого инцидента был задержан обратный рейс в Хельсинки. Об этом Rus.Postimees рассказал перевозчик.