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"Все граждане Эстонии": полиция рассказала о массовой драке на борту самолета Finnair

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Самолет Finnair.
Самолет Finnair. Фото: Kristjan Teedema

В драке в салоне самолета, который в минувший понедельник, 27 января прилетел в Таллинн из Финляндии, участвовал каждый шестой пассажир. Из-за этого инцидента был задержан обратный рейс в Хельсинки. Об этом Rus.Postimees рассказал перевозчик.

"Массовая драка на рейсе Finnair. Инцидент произошел в понедельник вечером в самолете, следовавшем из Хельсинки в Таллинн", - рассказала 28 января газета Iltalehti.

"Мы можем подтвердить неподобающее поведение пассажиров на рейсе Finnair из Хельсинки в Таллинн в понедельник вечером, 27 января. Всего на борту было 28 пассажиров и четыре члена экипажа", - сообщила Rus.Postimees пресс-служба Finnair.

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