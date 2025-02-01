В драке в салоне самолета, который в минувший понедельник, 27 января прилетел в Таллинн из Финляндии, участвовал каждый шестой пассажир. Из-за этого инцидента был задержан обратный рейс в Хельсинки. Об этом Rus.Postimees рассказал перевозчик.
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"Все граждане Эстонии": полиция рассказала о массовой драке на борту самолета Finnair
"Массовая драка на рейсе Finnair. Инцидент произошел в понедельник вечером в самолете, следовавшем из Хельсинки в Таллинн", - рассказала 28 января газета Iltalehti.