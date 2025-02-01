Трамп сообщил, что пошлины на импорт из Канады и Китая вступят в силу 1 февраля

Пресс-представитель Белого дома добавила, что это пошлины со ставкой 25% для Мексики и Канады и 10% для Китая, "так как они поставляли и позволяли распространять в нашей стране нелегальный фентанил, в результате чего погибли десятки миллионов американцев".

В то же время Левитт отказалась предоставлять более подробную информацию о новых пошлинах, указав, что более подробная информация ожидается в субботу, 1 февраля.

Трамп ранее уже утверждал, что его администрация с 1 февраля будет применять пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава готова провести встречные мероприятия против пошлин, однако предупредил, что страну ждут "тяжелые времена".

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По данным Управления энергетической информации, в октябре США импортировали около 4,6 миллиона баррелей нефти в день из Канады и 563 000 баррелей из Мексики. Среднесуточная добыча в США в этом месяце составила почти 13,5 миллиона баррелей в день. Один баррель нефти равен 159 литрам.

Левитт добавила, что Трамп еще не принял решение о графике введения пошлин для товаров из Евросоюза. Она не захотела раскрывать, будут ли пошлины одинаковыми или разными для всех стран ЕС.

Трамп уже устанавливал повышенные таможенные пошлины во время своего первого срока полномочий с 2017 по 2021 год. Экономисты полагают, что в долгосрочной перспективе они приведут к росту цен в США.

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