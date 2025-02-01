Государственная полиции в рамках уголовного процесса задержала публициста Лато Лапсу. С чем, возможно, связано его задержание, рассказывает передача TV3 Ziņas.
Прозвучала неофициальная версия причины задержания Лато Лапсы
30 января Государственная полиция задержала человека по подозрению в нарушении запрета на воспроизведение и распространение материалов уголовного дела. Новостная служба LTV сообщает, что задержанный - публицист Лато Лапса.
Госполиция сообщила, что 30 января стражи порядка задержали человека по подозрению в нарушении запрета на воспроизведение и распространение материалов уголовного дела, незаконных действиях с личными данными, легализации преступно полученных финансовых средств или иного имущества, а также клевете.
TV3 Ziņas раскрыли неофициально прозвучавшую информацию, что задержание Лапсы связано с делом администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, которому Лапса посвящал свое внимание.
Адвокаты Лапсы комментариев не предоставили.
Video: Raidījuma "TV3 Ziņas"