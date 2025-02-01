Прозвучала неофициальная версия причины задержания Лато Лапсы

30 января Государственная полиция задержала человека по подозрению в нарушении запрета на воспроизведение и распространение материалов уголовного дела. Новостная служба LTV сообщает, что задержанный - публицист Лато Лапса .

Госполиция сообщила, что 30 января стражи порядка задержали человека по подозрению в нарушении запрета на воспроизведение и распространение материалов уголовного дела, незаконных действиях с личными данными, легализации преступно полученных финансовых средств или иного имущества, а также клевете.