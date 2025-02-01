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Из-за фуры временно было перекрыто движение по Видземскому шоссе возле Виреши

Обновлено 1 февраля 2025, 14:05
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Фото: Latvijas valsts ceļi/"X"

Движение по Видземскому шоссе возле Виреши было полностью перекрыто из-за соскользнувшего с дороги грузового автомобиля, сообщает ГООО Latvijas valsts ceļi (LVC). К данной минуте движение уже возобновлено.

Как агентству LETA сообщили в Госполиции, идущая в Ригу фура не смогла заехать на возвышающийся участок дороги, соскользнула и заблокировала проезжую часть.

Пострадавших в аварии нет.

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