Движение по Видземскому шоссе возле Виреши было полностью перекрыто из-за соскользнувшего с дороги грузового автомобиля, сообщает ГООО Latvijas valsts ceļi (LVC). К данной минуте движение уже возобновлено.
Из-за фуры временно было перекрыто движение по Видземскому шоссе возле Виреши
Как агентству LETA сообщили в Госполиции, идущая в Ригу фура не смогла заехать на возвышающийся участок дороги, соскользнула и заблокировала проезжую часть.
Пострадавших в аварии нет.
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