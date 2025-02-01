Британия разочаровалась в брексите. Может ли она вернуться в ЕС при Стармере и Трампе?

Политики не хотят возвращаться к вопросу брексита еще и потому, что для избирателей он не приоритет. Согласно опросам, сейчас лишь 14% числят отношения с ЕС среди важных проблем, стоящих перед Великобританией. В 2019 году таких было 73%.

Сколько ни молчи о брексите, забыть о нем не получится, уверен Менон.

«Мы вступили в следующую стадию брексита, и она будет продолжаться вечно, — сказал он. — Брексит останется центральной темой общественной дискуссии еще долгое-долгое время, даже если если никто из политиков не хочет говорить о нем».

Трамп и новая реальность

Правящая партия лейбористов решительно отказывается обсуждать возвращение в единый рынок и таможенный союз, но обещает «сближение» с Евросоюзом. Правда, за полгода у власти она так и не смогла сформулировать, как именно собирается это сделать.

Инициативу перехватила небольшая оппозиционная партия либерал-демократов. А поводом стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, после которой либдемы открыто выступили за сближение с Европой.

«Брексит того не стоил». Большинство британцев с этим согласно Фото: Reuters

Трамп изменил все. Когда британцы голосовали за выход из ЕС в 2016 году, мир переживал глобализацию и стремился к открытости. Британцам обещали выгодные торговые сделки с быстрорастущей Азией и главной мировой экономикой — США.