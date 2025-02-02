Шансов на спасение ребенка практически не было. Медики о трагедии в Резекненском крае

Как уже сообщалось, вечером в субботу трагически погиб Андрей Кузнецов, которому не было и двух лет. В 13:30 он вышел из дома в Ленджской волости Резекненского края в Скангали, в Страуяс. Позднее вечером сотрудник Государственной полиции нашел его без сознания на расстоянии более километра, у железнодорожных рельсов. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но не смогли.

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Ребенок в обед вышел из дома бабушки в одних носках и пропал. В три часа дня родители сообщили в полицию, которая незамедлительно начала поиски.

Поиски осложнились начавшимся во второй половине дня сильным снегопадом, который замел следы. Государственная полиция, с привлечением сотрудников Пожарно-спасательной службы, вертолета пограпнохраны и дронов, проверила ближайшие пруды и обширную территорию.

Когда ребенка нашли без сознания, была привлечена Служба неотложной медицинской помощи. Как рассказала LSM доброволец, "на месте неотложной помощи не было, медиков ждали 20 минут".