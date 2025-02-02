Спасти в субботу жизнь Андрея Кузнецова, которому было почти два года, уже не было возможным, так как он слишком долго находился на улице в неподходящей одежде, сообщает LSM.lv со ссылкой на представителя Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Ариты Фреймане.
Шансов на спасение ребенка практически не было. Медики о трагедии в Резекненском крае
Как уже сообщалось, вечером в субботу трагически погиб Андрей Кузнецов, которому не было и двух лет. В 13:30 он вышел из дома в Ленджской волости Резекненского края в Скангали, в Страуяс. Позднее вечером сотрудник Государственной полиции нашел его без сознания на расстоянии более километра, у железнодорожных рельсов. Медики пытались спасти жизнь ребенка, но не смогли.
Ребенок в обед вышел из дома бабушки в одних носках и пропал. В три часа дня родители сообщили в полицию, которая незамедлительно начала поиски.
Поиски осложнились начавшимся во второй половине дня сильным снегопадом, который замел следы. Государственная полиция, с привлечением сотрудников Пожарно-спасательной службы, вертолета пограпнохраны и дронов, проверила ближайшие пруды и обширную территорию.
Когда ребенка нашли без сознания, была привлечена Служба неотложной медицинской помощи. Как рассказала LSM доброволец, "на месте неотложной помощи не было, медиков ждали 20 минут".
Ситуацию прокомментировала представитель NMPD Арита Фреймане, указав, что ребенку была оказана первая помощь, однако нужно принять во внимание, что медики на место происшествия были вызваны только после того, как потребовалась их помощь. Она пояснила, что медики в таких случаях не дежурят во время поисков, так как они могут продолжаться часами и охватывать обширные территории.
"Вся эта ситуация была очень безнадежной, на спасение ребенка практически не было шансов, так как ребенок слишком много времени провел на улице. Шел снег, и ребенок был в неподходящей одежде и без обуви. Когда его нашли, ребенок был практически засыпан снегом", - добавила Фреймане.
Как уже сообщалось, Государственная полиция в связи с этим происшествием задержала двух человек, которые в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Решение о применении меры пресечения еще не принято. В то же время Центр по защите прав детей призывает родителей быть ответственными по отношению к своим детям, а общество в целом - быть наблюдательными и отзывчивыми - "в обществе чужих детей нет".
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