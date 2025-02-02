Государство планирует продать бывшее здание VDD

Здание по адресу Кр. Барона, 99A находится в собственности VNĪ.

В настоящее время VNĪ работает над реализацией плана отчуждения недвижимости. Представители VNĪ пояснили, что перед продажей необходимо провести ряд подготовительных работ, таких как оценка недвижимости и обновление ее рыночной стоимости в текущем состоянии.

Планируется, что процесс оценки собственности начнется уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в январе прошлого года в Риге было открыто новое здание VDD.

Строительство нового здания VDD в районе VEF на улице Бривибас началось в конце 2020 года, однако решение о его возведении правительство приняло за несколько лет до этого.

Строительные работы по проекту Sarma & Norde arhitekti выполняла компания AS UPB, но информация о стоимости проекта была засекречена.

В то время проект подвергся критике со стороны местных жителей и девелоперов, так как здание построили на месте бывшего велотрека, где предлагалось разбить парк. Однако в своем заключении Комиссия Сейма по национальной безопасности указала, что в сложившейся ситуации с безопасностью перенос или задержка строительства неприемлемы. Было решено, что здание должно быть возведено именно в намеченном месте, так как оно единственное соответствует требованиям службы.

Архитектурной особенностью нового здания является отсутствие окон на фасаде - их заменяют стилизованные элементы.

Служба государственной безопасности (VDD) - одна из трех спецслужб Латвии, занимающаяся контрразведкой и внутренней безопасностью. Она находится в ведении министра внутренних дел и выполняет задачи, определенные законодательством.

Для успешного противодействия новым угрозам VDD потребовалось расширение персонала и развитие оперативных возможностей. Именно это стало одной из главных причин строительства нового, более просторного и современного здания, соответствующего высочайшим стандартам НАТО и ЕС по защите информации и физической безопасности.

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