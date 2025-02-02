Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) планирует продать бывшее здание Службы государственной безопасности (VDD) на улице Кр. Барона, сообщает агентство LETA со ссылкой на VNĪ.
Государство планирует продать бывшее здание VDD
Здание по адресу Кр. Барона, 99A находится в собственности VNĪ.
В настоящее время VNĪ работает над реализацией плана отчуждения недвижимости. Представители VNĪ пояснили, что перед продажей необходимо провести ряд подготовительных работ, таких как оценка недвижимости и обновление ее рыночной стоимости в текущем состоянии.
Планируется, что процесс оценки собственности начнется уже в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что в январе прошлого года в Риге было открыто новое здание VDD.
Строительство нового здания VDD в районе VEF на улице Бривибас началось в конце 2020 года, однако решение о его возведении правительство приняло за несколько лет до этого.
Строительные работы по проекту Sarma & Norde arhitekti выполняла компания AS UPB, но информация о стоимости проекта была засекречена.
В то время проект подвергся критике со стороны местных жителей и девелоперов, так как здание построили на месте бывшего велотрека, где предлагалось разбить парк. Однако в своем заключении Комиссия Сейма по национальной безопасности указала, что в сложившейся ситуации с безопасностью перенос или задержка строительства неприемлемы. Было решено, что здание должно быть возведено именно в намеченном месте, так как оно единственное соответствует требованиям службы.
Архитектурной особенностью нового здания является отсутствие окон на фасаде - их заменяют стилизованные элементы.
Служба государственной безопасности (VDD) - одна из трех спецслужб Латвии, занимающаяся контрразведкой и внутренней безопасностью. Она находится в ведении министра внутренних дел и выполняет задачи, определенные законодательством.
Для успешного противодействия новым угрозам VDD потребовалось расширение персонала и развитие оперативных возможностей. Именно это стало одной из главных причин строительства нового, более просторного и современного здания, соответствующего высочайшим стандартам НАТО и ЕС по защите информации и физической безопасности.
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