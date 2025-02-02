Миллиардер Илон Маск и созданный при Белом доме новый Департамент эффективности правительства, по всей видимости, получили доступ к платежной системе Министерства финансов США, сообщает газета The New York Times. В системе хранятся персональные данные миллионов американцев. Миллиардер, которому поручено сделать администрацию Трампа более эффективной, похоже, также получает информацию о субсидиях компаниям, конкурирующим с его собственными.
Совсем недавно один высокопоставленный американский чиновник выступил против этих планов, но теперь он отстранен.
Карьерный сотрудник Министерства финансов Дэвид Лебрик ранее отклонил планы Маска. Однако теперь он ушел в отпуск, а затем вышел на пенсию. В результате министр финансов Скотт Бессент в пятницу, 31 января, предоставил команде Маска доступ к платежной системе.
Эта система используется для перевода более шести триллионов долларов в год от имени федеральных агентств американцам. В ней содержатся персональные данные миллионов граждан, получающих социальные выплаты, налоговые возмещения и другие государственные пособия.
Доступ к этой системе дает администрации нового президента США Дональда Трампа дополнительный механизм, с помощью которого она может ограничивать выплаты, одобренные Конгрессом.
Сенатор-демократ Рон Уайден заявил в соцсети Bluesky, что, по его данным, недавно назначенный министр финансов США Скотт Бессент предоставил департаменту Маска полный доступ.
NEW: Sources tell my office that Treasury Secretary Bessent has granted DOGE *full* access to this system. Social Security and Medicare benefits, grants, payments to government contractors, including those that compete directly with Musk's own companies. All of it.— Senator Ron Wyden (@wyden.senate.gov) February 1, 2025 at 10:37 PM
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Уайден, ведущий демократ в Финансовом комитете Сената, пояснил, что теперь доступ Маска включает: "Пособия по социальному обеспечению и программе Medicare, субсидии, платежи государственным подрядчикам, включая тех, кто напрямую конкурирует с его компаниями. Всё". Сенатор выразил свою обеспокоенность в письме министру финансов, в котором написал, что
любое "политически мотивированное вмешательство" в платежную систему может "нанести серьезный ущерб нашей стране и экономике".
ранее сообщалось, что Трамп назначил Маска, самого богатого человека в мире, владельца SpaceX и Tesla, главой нового Департамента эффективности правительства (сокращенно DOGE). По его словам, департамент создан для выявления мошенничества и расточительства в государственном управлении. Долгое время департамент пытался получить доступ к системе распределения федеральных средств Министерства финансов, но безуспешно.
Илон Маск в своей соцсети X утверждал, что чиновникам Министерства финансов якобы был отдан приказ разрешить выплаты "известным мошенническим или террористическим группам". Однако он не представил никаких доказательств.
Возглавляемый Маском Департамент эффективности правительства не является федеральным агентством, а созданной по указу Трампа структурой, работающей в Белом доме.
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