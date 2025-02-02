Уайден, ведущий демократ в Финансовом комитете Сената, пояснил, что теперь доступ Маска включает: "Пособия по социальному обеспечению и программе Medicare, субсидии, платежи государственным подрядчикам, включая тех, кто напрямую конкурирует с его компаниями. Всё". Сенатор выразил свою обеспокоенность в письме министру финансов, в котором написал, что

любое "политически мотивированное вмешательство" в платежную систему может "нанести серьезный ущерб нашей стране и экономике".

ранее сообщалось, что Трамп назначил Маска, самого богатого человека в мире, владельца SpaceX и Tesla, главой нового Департамента эффективности правительства (сокращенно DOGE). По его словам, департамент создан для выявления мошенничества и расточительства в государственном управлении. Долгое время департамент пытался получить доступ к системе распределения федеральных средств Министерства финансов, но безуспешно.

Илон Маск в своей соцсети X утверждал, что чиновникам Министерства финансов якобы был отдан приказ разрешить выплаты "известным мошенническим или террористическим группам". Однако он не представил никаких доказательств.

Возглавляемый Маском Департамент эффективности правительства не является федеральным агентством, а созданной по указу Трампа структурой, работающей в Белом доме.

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