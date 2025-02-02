Более трети семейных врачей во временных договорных отношениях с государством: чего ожидать в будущем?

"Я считаю, что ситуация совершенно ясна, и здесь нет никаких проблем, ведь более 600 семейных врачей уже подписали новый договор", - отметил министр.

Однако сами медики поясняют, что подпись под новым договором вовсе не означает полное согласие с его условиями. Они боялись остаться ни с чем, не зная, что в итоге государство позволит тем, кто сомневается, продолжить работу по старым договорам.

"Если бы я не подписал, тогда, конечно, жалко сотрудников - им просто не стали бы платить. Поэтому я подписал. Иначе я бы не подписывал. За себя я так не переживаю, а за своих сотрудников - да", - рассказал семейный врач из Вецумниеки Петерис Игаунис.

Он состоит в обеих ассоциациях. Совет Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (LLĢĀA) он выполнил - подписал договор для безопасности, но при этом следит за тем, удастся ли второй ассоциации добиться лучших условий.

Глава LLĢĀA и одновременно депутат Сейма Лига Козловска (СЗК) признала, что дискуссии по договорам были напряженными. Были возражения, но в итоге пришли к выводу, что различия с предыдущими условиями не столь значительны.

"Обе ассоциации принимали активное участие: мы больше сосредоточились на содержательной части, другая ассоциация привлекла юристов. Мы с этим смирились, так как у нас нет таких ресурсов, чтобы тоже привлекать юристов", - сказала Козловска.