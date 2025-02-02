В начале года обострились разногласия между государством и семейными врачами, что вызвало неопределенность относительно того, продолжат ли все семейные врачи оказывать услуги, оплачиваемые государством. Несмотря на некоторое затишье, проблемы так и не были решены. Часть врачей подписала договоры только до конца сентября. За это время государству и медикам предстоит договориться о приемлемых для обеих сторон условиях, однако, как выяснила телепередача LTV De Facto, семейные врачи не намерены соглашаться на спорные пункты новых договоров.
Более трети семейных врачей во временных договорных отношениях с государством: чего ожидать в будущем?
Предыдущий договор с государством истек 31 декабря 2024 года. Сейчас 698 семейных врачей (63%) подписали новую версию договора, который будет действовать 10 лет, но 417 врачей работают по старым условиям с продленным сроком до конца сентября. Что произойдет дальше - пока неясно.
Этот временный компромисс позволил пациентам не остаться без медицинской помощи, пока ведутся переговоры с теми врачами, которые не согласны подписывать договор на невыгодных для себя условиях.
Глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре признает, что в документ были внесены некоторые изменения по просьбе медиков, но ряд ключевых пунктов остались нерешенными.
"Это были чрезвычайно важные вопросы, и правление Ассоциации семейных врачей, а также общее собрание наших членов постановили, что такой договор подписывать нельзя", - заявила она.
Среди возражений, например, длительный срок действия договора, в течение которого государство также может вносить в него изменения в одностороннем порядке. Кроме того, с сентября планируется сделать обязательным использование электронных направлений, хотя система направлений еще не разработана и неизвестно, как она будет работать. Кроме того, договор содержит неприемлемые штрафные санкции.
Часть спорных пунктов удалось отменить, например, обязанность врачей самим оплачивать закупленные, но не использованные вакцины, если спрос на прививки окажется ниже ожидаемого.
Однако осталась норма, по которой семейные врачи должны покрывать расходы на компенсируемые лекарства, если выяснится, что пациент не имел на них права - например, если он фактически живет за границей.
"Системы, которые определяют, имеет ли пациент право на компенсацию, часто меняются. То он заблокирован, то разблокирован. Нам, врачам, не всегда просто и быстро отследить момент смены статуса", - объясняет Ницмане-Айшпуре.
Врачи считают, что системы базы данных должны быть интегрированы, чтобы рецепт технически невозможно было выписать пациенту, которому он не положен.
Ассоциация семейных врачей также подала иск в суд, требуя разрешить подписывать договоры без спорных пунктов. Первая инстанция иск отклонила, но ассоциация подала апелляцию.
Тем временем министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") наблюдает за происходящим, скорее, со стороны и не слишком активно участвует в обсуждениях между врачами и Национальной службой здравоохранения.
"Здесь просто, на мой взгляд: либо недостаток диалога, либо недопонимание, либо просто заняли определенную позицию и не сдвигаются с нее. Надеюсь, что за эти полгода Ассоциация семейных врачей проявит больше конструктивности, как я уже призывал и, скажем так, подталкивал Национальную службу здравоохранения идти навстречу", - отметил министр.
Однако, судя по всему, "идти навстречу" он понимает, скорее, как разъяснение врачам относительно их сомнений, а не внесение существенных изменений в содержание договора. Хосам Абу Мери также подчеркнул, что вторая профессиональная ассоциация, представляющая врачей сельских регионов, таких возражений не высказывала и значительная часть семейных врачей прислушалась именно к ней.
"Я считаю, что ситуация совершенно ясна, и здесь нет никаких проблем, ведь более 600 семейных врачей уже подписали новый договор", - отметил министр.
Однако сами медики поясняют, что подпись под новым договором вовсе не означает полное согласие с его условиями. Они боялись остаться ни с чем, не зная, что в итоге государство позволит тем, кто сомневается, продолжить работу по старым договорам.
"Если бы я не подписал, тогда, конечно, жалко сотрудников - им просто не стали бы платить. Поэтому я подписал. Иначе я бы не подписывал. За себя я так не переживаю, а за своих сотрудников - да", - рассказал семейный врач из Вецумниеки Петерис Игаунис.
Он состоит в обеих ассоциациях. Совет Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (LLĢĀA) он выполнил - подписал договор для безопасности, но при этом следит за тем, удастся ли второй ассоциации добиться лучших условий.
Глава LLĢĀA и одновременно депутат Сейма Лига Козловска (СЗК) признала, что дискуссии по договорам были напряженными. Были возражения, но в итоге пришли к выводу, что различия с предыдущими условиями не столь значительны.
"Обе ассоциации принимали активное участие: мы больше сосредоточились на содержательной части, другая ассоциация привлекла юристов. Мы с этим смирились, так как у нас нет таких ресурсов, чтобы тоже привлекать юристов", - сказала Козловска.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что дискуссии по спорным вопросам продолжатся и соглашение можно будет достичь еще до решения суда. До сих пор договоренности не было, просто не хватило времени. Однако служба настаивает на том, что некоторые условия, например штрафы за нарушения договора, должны остаться.
"Этот раздел договора очень важен для контроля за использованием государственных средств, что предусмотрено нормативными актами. Мы просто не видим другого способа, как можно было бы осуществлять этот процесс. Однако, что важно подчеркнуть, в начале раздела об ответственности четко сказано, что наша цель - не наказание", - объяснила представитель Национальной службы здравоохранения Дайга Вулфа.
Сначала ведутся переговоры, и только в случае повторных нарушений применяются штрафные санкции. Возможность ознакомиться с системой э-направлений врачам обещают предоставить в апреле.
При этом служба напоминает, что в этом году система договоров изменилась фундаментально: теперь для всех медучреждений и врачебных практик действует единый договор, к которому прилагаются специфические дополнения.
"Если будут внесены изменения - как в результате наших встреч, так и по решению суда, - они коснутся всех. Мы не будем менять отдельные пункты по одному. Дождемся окончательного варианта и только тогда внесем изменения для всех", - пояснила Вулфа.
На фоне всех этих неопределенностей остается нерешенной более глобальная проблема - нехватка семейных врачей. Треть семейных врачей уже старше 65 лет, и, по опросу Национальной службы здравоохранения, прогнозируется, что в ближайшие годы 149 врачебных практик могут закрыться, поскольку у них нет преемников.
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