Около 540 семейных врачей обратились в суд с иском к Национальной службе здравоохранения (NVD), выдвинув по меньшей мере восемь требований по поводу новых договоров.
540 семейных врачей обратились в суд; NVD выдвинуты несколько требований
Заявителей в суде представляет Латвийская ассоциация семейных врачей (LĢĀA). Во-первых, медики считают, что предложенный NVD десятилетний срок договора с семейными и медицинскими учреждениями является необоснованно долгим, и что текущая практика показывает, что более подходящим является трехлетний срок.
Ассоциация отмечает, что семейные врачи и их медучреждения не соглашаются на 10-летний договор, так как до сих пор договоры заключались на три года. Например, в начале 2024 года заключенный в 2021 году договор с NVD был продлен на четвертый год, а законодательство не предусматривает, что он должен быть заключен на определенный срок, отмечают в ассоциации. Поэтому срок действия договора должен оцениваться в совокупности с процедурой внесения изменений в договор, отмечают в LĢĀA.
Ассоциация также отмечает, что NVD до сих пор не приняла ее предложение установить в договоре процедуру, которой необходимо следовать в случае объективных изменений затрат, необходимых для оказания услуг, и других объективных обстоятельств, препятствующих исполнению договора в том виде, в котором он был заключен.
LĢĀA также пришла к выводу, что предложенный службой проект договора предусматривает, что она может в одностороннем порядке инициировать и вносить договор изменения.
В результате, велика вероятность того, что в течение десятилетнего срока действия договора NVD придется выполнять требования, ущемляющие права семейных врачей и налагающие непропорциональные или иные ограничительные обязательства, например, по предоставлению некомпенсируемых медицинских услуг, обеспокоена ассоциация.
LĢĀA также отмечает, что контракт NVD требует согласия на обязательное электронное направление с 1 сентября, хотя семейных врачей еще не ознакомили с инструментом электронного направления, и он еще не был протестирован и внедрен.
Ассоциация поддерживает идею о том, что электронные направления должны использоваться в основном в обозримом будущем, но также должна быть возможность выдать направление в бумажном формате - как из-за нарушений в работе э-здоровья, так и во время визитов на дом и в других ограничивающих обстоятельствах, отмечает LĢĀA.
Заявители также предлагают предусмотреть право на возмещение расходов на медицинские услуги, если предоставленное возмещение не покрывает расходы. Семейные врачи считают, что договор должен предусматривать процедуру, которой должны следовать обе стороны в случае, если выделенного финансирования недостаточно для покрытия расходов на оказание услуг. Договор должен предусматривать возможность пересмотра условий договора в части вознаграждения или изменения объема предоставляемых услуг, считают в LĢĀA.
В то же время заявители призывают NVD пересчитать существующее вознаграждение или рассчитать новое вознаграждение, оценив финансовые последствия таких изменений на основе заявлений семейных врачей.
Если средств в госбюджете для проведения таких изменений недостаточно, медики призывают NVD сообщить Министерству здравоохранения о необходимости дополнительного финансирования, предложив обеспечить адекватное вознаграждение. Если вознаграждение не покрывает расходы на услуги, стороны должны договориться о корректировке объема услуг, отмечает LĢĀA.
Параллельно LĢĀA предлагает включить в договор перечень манипуляций. По данным ассоциации, часть вознаграждения семейных врачей, включенных в список манипуляций, в настоящее время предлагается NVD в одностороннем порядке, который служба время от времени пересматривает и вносит изменения, публикуя их на своем сайте.
Однако, учитывая, что в перечне манипуляций прямо указан размер вознаграждения семейных врачей за ту или иную манипуляцию, этот перечень, по мнению LĢĀA, должен быть включен в договор.
Аналогичная ситуация сложилась и с порядком подачи отчетов. Ассоциация поясняет, что в договоре нет перечня отчетов и других документов, которые необходимо предоставить, что позволило бы планировать и знать, какие отчеты необходимо предоставить. Не исключено, что NVD навязывает отчеты, которые не только отнимают много времени, но и связаны с дополнительными расходами.
По мнению LĢĀA, NVD должна соблюдать условия, установленные законодателем для процедуры отчетности, как в отношении содержания предоставляемых отчетов, так и в отношении сроков, которые должны быть четко определены в договоре.
Заявители также считают, что штрафы в заключенных со службой договорах на оказание оплачиваемой государством первичной медицинской помощи являются незаконными, поскольку из нормативных актов в области публичного права не следует, что законодатель решил бы применить такие санкции к частным лицам - семейным врачам - которые участвуют в исполнении публичных функций на основании публично-правового договора. Поэтому заявители настаивают на том, что договор с NVD должен быть заключен без каких-либо положений о неустойке.
Как поясняют в ассоциации, работа врача значительно усложняется из-за ограниченной функциональности используемых баз данных и из-за того, что приходится использовать несколько баз данных, которые не образуют единой системы. Кроме того, врачам общей практики часто приходится выписывать возмещаемые лекарства и давать направления по указанию других специалистов, полагаясь на их мнение и выданные выписки.
Кроме того, право пациента на финансируемые государством медицинские услуги может быстро измениться - например, врач может вовремя не заметить, что пациент объявил о своем проживании за границей.
Статья 90 Закона о структуре госуправления предусматривает, что госслужащие при исполнении своих обязанностей несут ответственность за причиненный государству ущерб, только если он причинен умышленно или по грубой неосторожности. Хотя в ходе переговоров LĢĀA предложила применить в договоре такое положение об ответственности к заявителям, NVD его проигнорировала, отмечает ассоциация.
Ассоциация напомнила, что административный суд удовлетворил просьбу врачей о временной защите и обязал NVD предоставить разъяснения по спору до 6 января следующего года. Планируется, что 10 января суд в ходе письменной процедуры рассмотрит просьбу медиков.
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