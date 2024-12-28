540 семейных врачей обратились в суд; NVD выдвинуты несколько требований

Если средств в госбюджете для проведения таких изменений недостаточно, медики призывают NVD сообщить Министерству здравоохранения о необходимости дополнительного финансирования, предложив обеспечить адекватное вознаграждение. Если вознаграждение не покрывает расходы на услуги, стороны должны договориться о корректировке объема услуг, отмечает LĢĀA.

Параллельно LĢĀA предлагает включить в договор перечень манипуляций. По данным ассоциации, часть вознаграждения семейных врачей, включенных в список манипуляций, в настоящее время предлагается NVD в одностороннем порядке, который служба время от времени пересматривает и вносит изменения, публикуя их на своем сайте.

Однако, учитывая, что в перечне манипуляций прямо указан размер вознаграждения семейных врачей за ту или иную манипуляцию, этот перечень, по мнению LĢĀA, должен быть включен в договор.

Аналогичная ситуация сложилась и с порядком подачи отчетов. Ассоциация поясняет, что в договоре нет перечня отчетов и других документов, которые необходимо предоставить, что позволило бы планировать и знать, какие отчеты необходимо предоставить. Не исключено, что NVD навязывает отчеты, которые не только отнимают много времени, но и связаны с дополнительными расходами.

По мнению LĢĀA, NVD должна соблюдать условия, установленные законодателем для процедуры отчетности, как в отношении содержания предоставляемых отчетов, так и в отношении сроков, которые должны быть четко определены в договоре.