Фото Следовавший из Таллинна в Петербург автобус Lux Express попал в аварию в России: двое погибших

Галерея: Авария автобуса Lux Express в России

В настоящее время в посольство Эстонии в Москве обратились за помощью по поводу одного гражданина нашей страны, попавшего в ДТП. По информации посольства, в автобусе, помимо двух граждан Эстонии, находился один гражданин России, имеющий вид на жительство в Эстонии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел добавил, что пострадавшие в аварии должны следовать рекомендациям и указаниям местных властей. Рекомендации Министерства иностранных дел о том, как вести себя в случае несчастного случая за границей, можно найти на сайте Reisi Targalt.

Lux Express выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших пассажиров. В настоящее время в компании не могут оценить ущерб.

Один из пассажиров описал изданию "Фонтанка" момент аварии: "Маршрут из Таллинна. Но так как мост между Нарвой и Ивангородом перекрыт, ехали из Ивангорода конкретно на этом автобусе. Сама авария произошла внезапно. Не было ни торможения, ни сигналов. Просто резкий удар".

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти заявили, что 38-летний водитель снегоуборочного КамАЗа допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Scania под управлением 49-летнего водителя. В числе госпитализированных - 11-летний мальчик, состояние которого оценивается как тяжелое.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Ленобласти организовала проверку.

Видео с места ДТП, где спасатели пытаются освободить водителя грузовика, зажатого в кабине, смотрите на Rus.Postimees.

Днем 3 февраля стало известно об увеличении числа лиц, которым потребовалась медицинская помощь.

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