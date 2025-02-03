Умер Габриэль Муторс

Жители Латвии пожертвовали самую большую на сегодняшний день сумму на закупку дорогостоящих лекарств - около 500 000 евро.

В середине декабря медики приняли решение прекратить лечение 19-летнего страдающего раком Габриэля из-за ухудшения состояния его здоровья, сообщило Латвийское телевидение.

Ранее сообщалось, что консилиум врачей летом этого года для победы злокачественной опухоли Муторса - нейробластомы - назначмл иммунотерапию с Dinutuximab beta, однако оказалось, что необходимые препараты лишь частично оплачены государством.

На лечение Габриэля потребовалось 482 826 евро. Изначально в поддержку Габриэля с помощью Ziedot.lv была собрана часть, а позже и полная сумма, чтобы начать лечение намеченным препаратом, но он не дал ожидаемого результата. С этого момента он находился в паллиативном уходе на дому.