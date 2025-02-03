В понедельник, 3 февраля, умер Габриэль Муторс. Его родители говорят большое спасибо всем, кто жертвовал лекарства и давал надежду жить, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения (LTV).
Умер Габриэль Муторс
Жители Латвии пожертвовали самую большую на сегодняшний день сумму на закупку дорогостоящих лекарств - около 500 000 евро.
В середине декабря медики приняли решение прекратить лечение 19-летнего страдающего раком Габриэля из-за ухудшения состояния его здоровья, сообщило Латвийское телевидение.
Ранее сообщалось, что консилиум врачей летом этого года для победы злокачественной опухоли Муторса - нейробластомы - назначмл иммунотерапию с Dinutuximab beta, однако оказалось, что необходимые препараты лишь частично оплачены государством.
На лечение Габриэля потребовалось 482 826 евро. Изначально в поддержку Габриэля с помощью Ziedot.lv была собрана часть, а позже и полная сумма, чтобы начать лечение намеченным препаратом, но он не дал ожидаемого результата. С этого момента он находился в паллиативном уходе на дому.
Как отмечает благотворительная организация ziedot.lv, Габриэль был посланником, который открыл для многих глаза на болезненную борьбу с болезнью, от которой никто не застрахован. Тяжелая болезнь и отчаяние, когда для жизни нужны деньги, стали толчком к актуализации темы благотворительного марафона Dod pieci и изменениям в господдержке.
"Закон Габриэля" - так называют принятое министерством решение увеличить господдержку при компенсации лекарств с 14 тыс. до 30 тыс. евро. Борьба Габриэля с болезнью была как несправедливо жестокой, так и наполненной большой любовью. Она побудила многих и жертвовать, и просить о помощи.
Габриэлю было пожертвовано 482 966 евро, использовано 290 989,99 евро, остаток - 191 976,01 евро. 1000 евро зарезервировано на расходы на погребение. Папа Габриэля попросил передать неиспользованные пожертвования Никлаву, чтобы у парня уже немедленно была вся необходимая сумма на лекарства. Остальные пожертвования он просит направить на помощь тяжелобольным детям.
TVNET выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Габриэля.
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