Илон Маск вслед за Дональдом Трампом ополчился на USAID. Что происходит с американским агентством гуманитарной помощи?

Издание также сообщает, что в ночь на понедельник сотрудники агентства в Вашингтоне получили электронное письмо, в котором им предлагалось в понедельник работать из дома, а не приходить в штаб-квартиру. Это необычно, потому что офисы агентства в будние дни обычно открыты. Письмо было отправлено Гэвином Клигером с сервера агентства, хотя, как сообщается, Клигер — молодой инженер, входящий DOGE.

По некоторым данным, сотрудникам USAID сообщили о грядущих значительных сокращениях, запретив говорить об этом с прессой.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Мэтт Хопсон, только что назначенный администрацией Трампа на пост главы USAID, подал в отставку.

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Илон Маск в сообщении в соцсети Х в ночь на понедельник заявил, что беседовал с Трампом о закрытии агентства, и что тот с ним согласился.