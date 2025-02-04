Программа разоблачила человека, который шантажировал католического священника из Илуксте

Анонимное письмо, адресованное священнику, было подписано "Мистер Дьявол", а его автор требовал так называемую "плату за молчание" - 10 000 евро в криптовалюте.

Получив эти письма, священник обратился в полицию, которая начала проверку.

Передача напоминает, что вымогательство денег - это уголовное преступление, за которое грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, если у "дьявола" действительно была информация о совершенном преступлении, но он не сообщил о нем в правоохранительные органы, то ему может грозить до двух лет тюрьмы за несообщение о преступлении.

Журналисты Aizliegtais paņēmiens детально изучили письма, направленные священнику, а также данные отправителя и выяснили, что "дьявол", неумело скрывавший свои цифровые следы, - это 50-летний мужчина из Резекне.

Рассматривая фото мужчины, священник узнал шантажиста - это сын одной из прихожанок его церкви.

Когда журналисты дозвонились до мужчины, он отрицал свою причастность к письмам.

Однако после телефонного разговора со священником и журналистами с сервера исчез домен harema digital, к которому была привязана электронная почта diabel@harem.digital, с которой и отправлялись письма с угрозами.

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