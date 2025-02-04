Из Риги в Тарту на поезде: будут выполнены тестовые рейсы

Поезд Stadler Flirt из двух вагонов будет выполнять тестовые рейсы между Валгой и Ригой до четверга.

Помощь предприятию Elron в тестовых заездах оказывает управляющее железнодорожными пассажирскими перевозками латвийское госпредприятие Pasažieru vilciens.

Ожидается, что первый поезд прибудет на Рижский центральный вокзал во вторник около 18 часов.

Тестовые рейсы необходимы для сертификации поездов Stadler Flirt на латвийских железных дорогах с целью запуска прямого сообщения между Тарту и Ригой.

По словам члена правления Elron Мярта Эренпрейса, в ходе тестовых рейсов будут проверены системы мониторинга и безопасности, а также радиосвязи латвийской инфраструктуры.

Разрешение на тестовые рейсы действительно до июня, чтобы при необходимости можно было провести дополнительные тесты.

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