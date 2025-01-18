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Когда из Риги можно будет ездить в Тарту на поезде без пересадок?

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В Латвии начнут курсировать поезда Elron. Фото иллюстративное.
В Латвии начнут курсировать поезда Elron. Фото иллюстративное. Фото: Maarius Suviste

Техническая инспекция железных дорог Латвии выдала разрешение компании AS Eesti Liinirongid (Elron) на проведение пробных поездок на участке железной дороги Валга - Рига. Эти поездки необходимы для сертификации поездов Stadler Flirt на латвийских железных дорогах, чтобы можно было запустить прямое сообщение между Тарту и Ригой, сообщает Rus.Postimees.

"Пробные поездки на участке Валга - Рига запланированы на 4-6 февраля. В их рамках будут проведены тесты на совместимость с латвийской инфраструктурой, системами безопасности, радиосвязью и другие проверки, а также поездка по всему маршруту, включая необходимые ответвления, - заявил член правления Elron Мярт Эренпрейс. - Разрешение на пробные поездки действительно до июня, чтобы в случае необходимости можно было провести дополнительные тесты".

По словам Эренпрейса, пробные поездки являются важной частью сертификации используемых в Эстонии поездов Stadler Flirt для работы на латвийских железных дорогах. "Мы планируем запустить линию Тарту - Рига летом, точная дата зависит от успешности сертификации", - добавил он.

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