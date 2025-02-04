Министр пояснил, когда в латвийской армии будет введена женская форма

Он подчеркнул, что прототип женской униформы - крайне важный вопрос, так как он касается безопасности. "Примерно 20% служащих Национальных вооруженных сил - женщины, и форма должна быть адаптирована к физиологическим различиям, например, бронежилет, что абсолютно подтвердилось в ходе боевых действий в Украине", - сказал глава Минобороны.

В настоящее время поставлена цель ввести новую форму и бронежилеты в 2026 году, но министр постарается сделать все возможное, чтобы это произошло быстрее.

В январе в Министерстве обороны были представлены прототипы форменной одежды, разработанные c целью обеспечения большего комфорта и функциональности для военнослужащих-женщин.

Прототипы форменной одежды включают нижнее белье, брюки и куртку, куртку для прохладной погоды (soft shell), короткую и длинную спортивную одежду.