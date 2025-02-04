В результате стрельбы в образовательном центре для взрослых в городе Эребру в центральной части Швеции произошла перестрелка, в результате которой пострадали пять человек, сообщает полиция.
В Швеции в образовательном центре для взрослых произошла стрельба: есть пострадавшие
Изначально сообщалось, что стрельба произошла в одной из школ Эребру.
Шведская газета Aftonbladet и британская ВВС сообщили, что в результате стрельбы пострадали пять человек.
На месте происшествия работают правоохранители и медики.
Полиция предупредила, что в данный момент развернута масштабная операция, и призвала жителей избегать окрестностей школы.
В сообщении полиции говорится, что состояние пострадавших пока неизвестно.
На фотографиях с места событий видно большое количество полицейских и много автомобилей неотложной помощи.
ВВС сообщает, что стрельба произошла в образовательном центре для взрослых. В таких центрах учатся взрослые, которые не окончили основную или среднюю школу.
Aftonbladet сообщает, что стрельбу начал человек в маске. Шведские СМИ на основании слов очевидцев сообщают, что были слышны автоматные выстрелы.
Таблоид Expressen сообщил, что нападавший застрелился. Агентство ТТ также сообщило, что стрелявший покончил с собой, однако полиция эту информацию не подтвердила.
Полиция пока квалифицирует произошедшее как покушение на убийство, намеренный поджог и применение огнестрельного оружия при отягчающих вину обстоятельствах.
Ближайшие школы закрыты, школьников из соображений безопасности не выпускают из помещений.
Aftonbladet сообщает, что ближайшая больница освободила приемное отделение и отделение интенсивной терапии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!