В Швеции в образовательном центре для взрослых произошла стрельба: есть пострадавшие

Изначально сообщалось, что стрельба произошла в одной из школ Эребру.

Шведская газета Aftonbladet и британская ВВС сообщили, что в результате стрельбы пострадали пять человек.

На месте происшествия работают правоохранители и медики.

Полиция предупредила, что в данный момент развернута масштабная операция, и призвала жителей избегать окрестностей школы.

В сообщении полиции говорится, что состояние пострадавших пока неизвестно.

На фотографиях с места событий видно большое количество полицейских и много автомобилей неотложной помощи.

ВВС сообщает, что стрельба произошла в образовательном центре для взрослых. В таких центрах учатся взрослые, которые не окончили основную или среднюю школу.

Aftonbladet сообщает, что стрельбу начал человек в маске. Шведские СМИ на основании слов очевидцев сообщают, что были слышны автоматные выстрелы.

Таблоид Expressen сообщил, что нападавший застрелился. Агентство ТТ также сообщило, что стрелявший покончил с собой, однако полиция эту информацию не подтвердила.

Полиция пока квалифицирует произошедшее как покушение на убийство, намеренный поджог и применение огнестрельного оружия при отягчающих вину обстоятельствах.

Ближайшие школы закрыты, школьников из соображений безопасности не выпускают из помещений.

Aftonbladet сообщает, что ближайшая больница освободила приемное отделение и отделение интенсивной терапии.

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