Видео, фото Ретроавтомобили и закрытые улицы. Как в Риге снимают кино

Движение было закрыто на улице Базницас от улицы Гертрудес до улицы Стабу, на улице Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Базницас и на улице Сколас до улицы Базницас.

Галерея: В Риге снимают кино

Также в этот период было ограничено или закрыто движение транспорта и пешеходов на перекрестке улиц Стабу и Базницас, на перекрестке улиц Базницас и Гертрудес и на перекрестке улиц Базницас и Лачплеша на срок до десяти минут, если это необходимо.

В местах проведения съемок действовали ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.

За съемки отвечает студия Forma Pro Films.

Напомним, это не единственный фильм, который сейчас снимают в столице Латвии. Ранее на улицах Риги прошли съемки корейского боевика.

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