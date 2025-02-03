В понедельник, 3 февраля, и вторник, 4 февраля, с 12:00 до 24:00 в Риге было закрыто движение автотранспорта на участках улиц Базницас и Гертрудес в связи с продолжением съемок художественного фильма Fisherman.
Видео, фото ⟩ Ретроавтомобили и закрытые улицы. Как в Риге снимают кино
Движение было закрыто на улице Базницас от улицы Гертрудес до улицы Стабу, на улице Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Базницас и на улице Сколас до улицы Базницас.
Галерея: В Риге снимают кино
Также в этот период было ограничено или закрыто движение транспорта и пешеходов на перекрестке улиц Стабу и Базницас, на перекрестке улиц Базницас и Гертрудес и на перекрестке улиц Базницас и Лачплеша на срок до десяти минут, если это необходимо.
В местах проведения съемок действовали ограничения на остановку и стоянку транспортных средств.
За съемки отвечает студия Forma Pro Films.
Напомним, это не единственный фильм, который сейчас снимают в столице Латвии. Ранее на улицах Риги прошли съемки корейского боевика.
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