В Лимбажском крае полиция нашла в автомобиле два килограмма амфетамина

В пятницу, 31 января, патрулируя в Стиене Скултской волости Лимбажского края, сотрудники батальона специального назначения остановили VW Passat, которыей ехал по автодороге Дучи - Лимбажи по направлению в Лимбажи. В ходе проверки транспортного средства были констатированы предметы, которые свидетельствовали о возможной связи с оборотом наркотических и психотропных веществ.

В ходе проверки автомобиля было найдено и изъято примерно 2,027 килограмма белого порошкообразного вещества, возможно, амфетамина. Точно состав вещества и количество установит экспертиза.

Задержаны три человека - мужчины 2001, 2009 и 2002 годов рождения. Один из задержанных, 2001 года рождения, ранее уже попадал в поле зрения полиции за другие нарушения.

Начат уголовный процесс, расследование продолжается.

Государственная полиция призывает общество быть бдительным и сообщать о подозрительных активностях, которые могут свидетельствовать о незаконных действиях.

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