Мэр Риги прокомментировал идею платного въезда в центр

Ранее Айнар Шлесерс сообщил в социальных сетях, что в центре Риги необходимо ввести плату за въезд в размере трех евро для тех водителей, которые не зарегистрированы в столице. В то же время общественный транспорт для всех пассажиров мог бы стать бесплатным.

Кирсис указал, что при введении такой системы многие тихие районы Риги, расположенные рядом с центром, превратились бы в стихийные парковки. Водители доезжали бы до платной зоны, оставляли там свои автомобили и добирались до центра на бесплатном общественном транспорте.

От бесплатного общественного транспорта пострадало бы предприятие SIA Rīgas satiksme и в целом все рижане. Общественный транспорт стал бы переполненным и менее привлекательным. Те жители Риги, у которых была бы такая возможность, пересели бы на личные автомобили, заменив собой других водителей, ранее въезжавших в центр, спрогнозировал мэр.

Кроме того, муниципальное предприятие лишилось бы государственных дотаций, которые в настоящее время превышают десять миллионов евро, отметил Кирсис.

Он подчеркнул, что в итоге один поток автомобилей сменился бы другим, возникли бы иные негативные последствия, а положительного эффекта не было бы. Поэтому он назвал эту инициативу популизмом.

В настоящее время муниципальные власти больше сосредоточены на создании парковок в пригородах, развитии мобильных пунктов и внедрении единого билета, решение о котором правительство приняло вчера.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!