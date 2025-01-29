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Мэр Риги прокомментировал идею платного въезда в центр

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Дорожное движение
Дорожное движение Фото: Paula Čurkste/LETA

Введение платы за въезд в центр Риги - это простой популизм, заявил сегодня, 29 января, на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), комментируя заявление политика Айнара Шлесерса (LPV).

Ранее Айнар Шлесерс сообщил в социальных сетях, что в центре Риги необходимо ввести плату за въезд в размере трех евро для тех водителей, которые не зарегистрированы в столице. В то же время общественный транспорт для всех пассажиров мог бы стать бесплатным.

Кирсис указал, что при введении такой системы многие тихие районы Риги, расположенные рядом с центром, превратились бы в стихийные парковки. Водители доезжали бы до платной зоны, оставляли там свои автомобили и добирались до центра на бесплатном общественном транспорте.

От бесплатного общественного транспорта пострадало бы предприятие SIA Rīgas satiksme и в целом все рижане. Общественный транспорт стал бы переполненным и менее привлекательным. Те жители Риги, у которых была бы такая возможность, пересели бы на личные автомобили, заменив собой других водителей, ранее въезжавших в центр, спрогнозировал мэр.

Кроме того, муниципальное предприятие лишилось бы государственных дотаций, которые в настоящее время превышают десять миллионов евро, отметил Кирсис.

Он подчеркнул, что в итоге один поток автомобилей сменился бы другим, возникли бы иные негативные последствия, а положительного эффекта не было бы. Поэтому он назвал эту инициативу популизмом.

В настоящее время муниципальные власти больше сосредоточены на создании парковок в пригородах, развитии мобильных пунктов и внедрении единого билета, решение о котором правительство приняло вчера.

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